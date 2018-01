Roger Federer in lacrime dopo la vittoria: “Sono così felice. È incredibile” (con il video della partita, le lacrime di Roger e la premiazione)

Roger Federer, vincendo oggi il suo 20 ° titolo del Grand Slam agli Australian Open, non ha potuto controllare le lacrime alla consegna del trofeo durante poi il discorso a Melbourne Park.

Lo svizzero ha ringraziato tutte le persone coinvolte ed è scoppiato anche in lacrime.

“Sono così felice. È incredibile. È più facile quando le finali si disputano di giorno. Quando è sera pensiamo all’incontro tutto il giorno ed è più complicato. Dopo il grande anno che ho avuto nel 2017 è incredibile quello accaduto oggi. Ricordo ogni momento qui in Australia e io sono solo molto felice in questo momento. “, Ha confessato lo svizzero durante il tentativo (senza successo) di controllare le lacrime.

Hanno seguito poi i ringraziamenti all’avversario, al pubblico e a tutti i soggetti coinvolti: “Congratulazioni a Marin. Continua a lavorare così che otterrai delle cose ancora più importanti. Grazie a tutte le persone che realizzano questi momenti speciali. Le finali del Grand Slam sono sempre una celebrazione dello stadio dove avvengono. Ci aiuta, ci fa sentire a disagio, ma sono cose stupende. Grazie per tutto.”

La partita



Le lacrime di Roger

What an emotional speech! 🙌

Roger Federer struggles to hold back the tears at the #AusOpen pic.twitter.com/RJra3voK7Y

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 28 gennaio 2018