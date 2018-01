Eugenie Bouchard e il Fan questa volta guarderanno insieme e dal vivo la finale del SuperBowl

Eugenie Bouchard ha abbandonato la top 100 WTA, ma non sembra troppo preoccupata per la sua mancanza di risultati.

La giovane canadese, che ha perso al secondo turno dell’Australian Open contro la rumena Simona Halep, numero uno del mondo, è tornato a casa ed è pronta per un’altra edizione del SuperBowl.

Dopo aver perso una scommessa nel 2017 ed essere stata costretta ad uscire con un giovane sconosciuto – con il quale comunque ha mantenuto un buon rapporto – ora la Bouchard tornerà ad accompagnare il giovane fan per assistere alla finale del SuperBowl, dal vivo, e ancora con la presenza di Tom Brady dei Patriots in campo, che valse la vittoria del giovane in quella scommessa.