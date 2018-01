Australian Open: Hyeon Chung sorprende un Novak Djokovic ancora non al massimo. E’ il primo coreano a raggiungere i quarti di finale in un torneo dello Slam (Video)

Novak Djokovic deve incassare la seconda eliminazione prematura consecutiva agli Australian Open.

Novak, al rientro dopo il problema al gomito, è stato battuto dal sorprendente sudcoreano Hyeon Chung (ATP 58) con il punteggio di 7-6 (7/4) 7-5 7-6 (7/3). Il 21enne asiatico, recente vincitore delle Next Generation ATP Finals di Milano, raggiunge così i quarti di finale a Melbourne dove affronterà l’altra sorpresa del torneo, l’americano Tennys Sandgren (98) che ha eliminato a sua volta Dominic Thiem (5). Il vincente di questa sfida si troverà poi di fronte in semifinale uno tra Federer e Berdych.

Chung, che prima di quest’anno aveva giocato solo tre partite nel tabellone dello slam australiano (esordendo peraltro nel 2016 proprio contro Djokovic), è diventato primo giocatore del suo paese a raggiungere i quarti in un torneo Major. Djokovic, che non perdeva in tre set a Melbourne da undici anni.

