ITF Junior: Cocciaretto avanti agli Australian Open. Zeppieri passa le quali ma si ferma al primo turno come Musetti. Vince Luca Nardi in Serbia. Alice Amendola in finale negli Emirati Arabi (con le dichiarazioni della Cocciaretto)

Primo slam junior stagionale in pieno svolgimento in Australia e inizio in chiaro-scuro per i nostri colori come stiamo documentando quotidianamente con post dedicati anche al torneo junior. L’impresa più importante del primo turno viene dal torneo femminile, dove la nostra Elisabetta Cocciaretto (2001) ha eliminato in tre set con il punteggio di 2-6 6-2 6-2 l’astro nascente del tennis mondiale, Cori Gauff, poco più che una bambina, classe 2004, ma un fisico ben più alto e potente della nostra Cocciaretto e della maggior parte delle ragazze che partecipano al circuito junior, ma soprattutto recente finalista agli ultimi Us Open Junior e semifinalista al Tralalgon, G1 australiano in preparazione agli Australian Open.

Il primo set ha visto la vittoria della Gauff abbastanza nettamente per 6 giochi a 2, ma quando la nostra sembrava destinata ad una rapida sconfitta è iniziata la rimonta di Elisabetta che ha saputo far girare il match a proprio favore, sfruttando la sua arma migliore, la grande capacità di leggere la partita e variando il tipo di gioco per mettere in difficoltà la giovane avversaria.

La Cocciaretto ha chiuso la partita con un duplice 6-2 conquistando complessivamente una decina di punti in più dell’avversaria.

Ho raggiunto Elisabetta Cocciaretto in Australia per sentire una sua dichiarazione dopo l’importante successo. E’ chiaramente molto soddisfatta e ci spiega in esclusiva l’andamento del match: “ho iniziato male perché ho affrontato la prima parte della partita tatticamente nel modo sbagliato, poi dal secondo set mi sono messa a giocare con pazienza e ho cercato di giocarle profondo e poi appena lei accorciava di muoverla lateralmente per farle perdere il controllo dei colpi.”

Secondo Elisabetta non c’è stato un colpo o una situazione determinante, ma la sua vittoria è figlia di un insieme di fattori, come ci spiega: “non ho giocato in difesa e non ho nemmeno fatto molti vincenti. Ho vinto soprattutto giocandole profondo e poi muovendola, facendo in modo che alla fine dello scambio fosse soprattutto lei a sbagliare. Ho cercato di avere in mano il gioco, di non permetterle di aggredirmi, perché fisicamente è molto più forte di me, ho cercato di variare moltissimo il gioco a seconda delle situazioni che si creavano di volta in volta, sono stata ordinata e ho fatto le scelte tattiche giuste con pazienza e il servizio mi ha aiutata oggi”.

Come è già accaduto altre volte la testa è stata più importante dei muscoli, come concorda Elisabetta: “non potevo fare a gara a chi tirasse più forte, avrei perso nettamente, la mia unica arma era vincere di testa e tatticamente e ci sono riuscita,”

Al secondo turno Elisabetta incontrerà stanotte la australiana Gabriella Da Silva Fick che, a sorpresa, ha eliminato al primo turno la slovena Radisic, testa di serie numero 8.

Niente da fare invece per Lorenzo Musetti (2002), che ha perso con l’americano Tristan Boyer per 6-3 6-1.

Trasferta australiana tutto sommato positiva per Giulio Zeppieri (2001), che ha superato autorevolmente le qualificazioni battendo prima il giapponese Ata per 6-2 6-1, poi l’ucraino Krutykh per 6-4 6-2, ma al primo turno del main draw è stato battuto dal ceco Styler, testa di serie numero 14 per 6-2 7-6, mancando per poco la possibilità di portare al terzo set il ceco, avendo avuto anche un set point a favore.

I nostri due rappresentanti restano in gara in doppio dove giocheranno in coppia e al primo turno stanotte affronteranno due australiani, che hanno usufruito di una wild card.

Per il resto del panorama junior molti italiani impegnati in giro per il mondo. Il torneo più importante dopo gli Australian Open si è disputato in Repubblica Ceca, un grado 1, dove Davide Tortora (2000) ha ottenuto un buon risultato raggiungendo i quarti di finale. Nello stesso torneo secondo turno per Gabriele Bosio (2000) e Federico Arnaboldi (2000), primo turno per Filippo Speziali (2000) e Filippo Moroni (2001). Non ha superato le quali Fabrizio Andaloro (2001).

Nel G1 in Australia, in preparazione agli Australian Open, di cui avevamo già parlato la scorsa settimana, Giulio Zeppieri (2001), ha superato le qualificazioni battendo prima lo svedese Nilsson e poi il francese Voisin e poi ha superato anche il primo turno contro lo spagnolo Sanchez e il secondo contro il sudafricano Henning, prima di arrendersi al terzo turno al francese Tabur.

Per Lorenzo Musetti (2002) buona vittoria al primo turno contro il ceco Dalibor Svrcina, poi sconfitta al turno successivo con Andrew Fenty. Nel femminile buon torneo di Elisabetta Cocciaretto (2001), che ha superato due turni ed è approdata agli ottavi di finale. Al primo turno ha battuto la russa Kamilla Rakhimova, al secondo la coetanea slovacca Victoria Morvayova prima di arrendersi con la testa di serie numero 5 Garland.

Nel G4 negli Emirati Arabi finale nel singolare femminile per Alice Amendola(2001) e vittoria in doppio per i nostri Cobolli (2002) e Rottoli (2002). Nel singolare maschile semifinale per Flavio Cobolli (2002) e quarti di finale per Lorenzo Rottoli (2002). Qualificazioni non superate per Paolo Rosati (2003), Leone De Angelis (2002), Roberto Rombola (2003) e Marco Migliorati (2003). Nel femminile oltre alla finale della Amendola, primo turno per Lavinia Lancellotti (2001) e Francesca Passaglia (2001), entrambe provenienti dalle qualificazioni.

Vittoria per Luca Nardi (2003) nel G5 in Serbia, dove nel femminile Cristina Tiglea (2001) è arrivata ai quarti di finale, Diletta Cherubini (2002) al secondo turno, Barbara Dessolis (2001) e Alessia Tagliente (2001) al primo turno.

In Israele ottimo torneo per Arianna Zucchini (2003), che, partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in finale.

Infine nel G4 in Austria secondo turno per Sara Ziodato (2002) e nel G5 in Polonia secondo turno per Lisa Pigato (2003) e Chiara Girelli (2002) nel femminile, mentre nel maschile secondo turno per Giovanni Peruffo (2001).

Paolo Angella