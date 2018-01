Australian Open Day5: è furia Nadal! Il derby ucraino è della Svitolina mentre l’Australia festeggia con Kyrgios (con gli highlights delle partite)

Per l’Italtennis è stato il giorno di un grande Andreas Seppi che raggiunge ancora una volta gli ottavi di finale a Melbourne sconfiggendo il caldo e le bombe di Ivo Karlovic: più di 50 aces per il secondo match di fila non sono bastati al croato, bravo a recuperare 2 set di svantaggio ma sopraffatto dal tennis di livello eccelso del tennista altoatesino che alla fine si impone per 9/7 al quinto. Di Seppi si è già detto tutto in carriera: oggi ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile forza mentale. Contro un tennista come Karlovic che fa della “distruzione” del gioco il suo forte bisogna stare super concentrati aspettando le pochissime occasioni per piazzare la zampata vincente. Oggi Seppi ha svolto tale compito alla perfezione.

In campo maschile impressiona la forza di Rafa Nadal: il maiorchino ha concesso le briciole all’avversario di giornata, il bosniaco Dzumhur, soprattutto in un primo set letteralmente dominato. In chiave vittoria finale le sue quotazioni sono, incontro dopo incontro, in continua crescita. Nadal è stato imitato dal connazionale Carreno Busta, bravo a spuntarla in una vera e propria battaglia psicologica contro il lussemburghese Muller, in un incontro in 4 set in cui 3 parziali si sono decisi sul filo di lana. La giornata trionfale della Spagna si chiude con il bel successo della Suarez Navarro contro la Kanepi: l’estone era in forma ma il rovescio a una mano e il tennis pulito dell’iberica l’hanno spuntata in 3 parziali.

Vince ma non torna a convincere Grigor Dimitrov: contro il NextGen Rublev il tennista bulgaro numero 3 del seeding la spunta in 4 in un incontro giocato con un servizio poco efficiente e una caterva di doppi falli commessi. Per le fasi finali del torneo bisognerà salire di livello se si vorrà essere protagonisti. Avanza senza intoppi l’argentino Schwartzman: contro il talento dell’ucraino Dolgopolov non era facile ma la testa di serie numero 24 si conferma tennista solido con un gioco senza punti deboli e raggiunge in 4 parziali gli ottavi dello Slam australiano.

Mentre Petra Martic si conferma giocatrice da exploit Slam e raggiunge gli ottavi superando la Kumkhum 7/5 al terzo, il derby delle meraviglie ucraine fra la baby Kostyuk (15 anni) e la Svitolina se lo aggiudica la giocatrice più esperta delle due, con un doppio 6/2 che nulla toglie al futuro roseo della baby Marta, nel post gara affettuosa via social nei confronti della connazionale: per adesso… vince ancora il presente.

Fa festa l’Australia che si aggrappa a Nick Kyrgios per restare in corsa nello Slam di casa: il giocatore aussie gioca un match di pura sostanza e batte in 4 set un osso duro Slam come Jo Wilfried Tsonga che soccombe alla solidità del power tennis di Kirgios e a 3 tie break. Kyrgios c’è…eccome se c’è.

A proposito di tennisti solidi vince anche il croato Marin Cilic: non sarà quello di New York 2014 ma quello che batte in 3 set (con due tie break) l’americano Ryan Harrison è un giocatore che bada al sodo, con un servizio al top e fondamentali di buon livello. Contro Carreno Busta in ottavi si parte con i favori del pronostico.

Allertova e Rybarikova superano rispettivamente Linette e Kateryna Bondarenko raggiungendo la seconda settimana dello Slam australiano, imitate dalla belga Mertens che batte una Cornet incapace di dare un seguito alla bella vittoria messa a segno al turno precedente contro la tedesca Goerges: la tennista belga classe ‘95, recente vincitrice a Hobart, è da tenere d’occhio in questa stagione. Non era apparsa in forma nelle ultime uscite ma la sua caduta fa comunque rumore: la lettone Ostapenko campionessa in carica all’ultimo Roland Garros cede all’estone Kontaveit in 3 set, nonostante 32 winners prodotti sul campo, confermando ancora una volta le lunghe pause che la fanno uscire dal match. Crescendo limerà quest’aspetto?

Fa festa la Gran Bretagna con Kyle Edmund: il 23enne inglese fatica moltissimo contro il georgiano Basilashvili recuperando uno svantaggio di 2 set a 1 e chiudendo solo per 7/5 al set decisivo. Sarà il prossimo avversario del nostro Andreas Seppi: riuscirà l’italiano a sfatare il tabù ottavi Slam o vincerà la freschezza dell’inglese?

A completare la giornata di competizioni ci pensa la danese Caroline Wozniacki: stavolta, contro l’olandese Bertens, la Woz soffre solo nell’ultimo gioco per chiudere, scacciando i fantasmi del turno passato e lanciandosi con questa vittoria in 2 set verso la seconda settimana di gare australiane. Pochissimi errori e una capacità di sfiancare l’avversaria: nella sua parte di tabellone è la favorita assoluta.

Tutti i risultati di oggi

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Kumkhum vs P. Martic 3-6 6-3 5-7

2. M. Kostyuk vs E. Svitolina 2-6 2-6

3. G. Dimitrov vs A. Rublev 6-3 4-6 6-4 6-4

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. N. Kyrgios vs J. Tsonga 7-6 4-6 7-6 7-6

2. K. Bertens vs C. Wozniacki 4-6 3-6

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. D. Allertova vs M. Linette 6-1 6-4

2. P. Carreno Busta vs G. Muller 7-6 4-6 7-5 7-5

3. K. Bondarenko vs M. Rybarikova 5-7 6-3 1-6

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. R. Nadal vs D. Dzumhur 6-1 6-3 6-1

2. J. Ostapenko vs A. Kontaveit 3-6 6-1 3-6

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. B. Bryan / M. Bryan vs M. Mirnyi / P. Oswald 6-7 6-4 6-4

2. E. Mertens vs A. Cornet 7-5 6-4

3. A. Seppi vs I. Karlovic 6-3 7-6 6-7 6-7 9-7

4. R. Harrison vs M. Cilic 6-7 3-6 6-7

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. K. Edmund vs N. Basilashvili 7-6 3-6 4-6 6-0 7-5

2. L. Safarova / B. Strycova vs R. Olaru / O. Savchuk 6-2 6-2

3. R. Albot / H. Chung vs H. Kontinen / J. Peers 6-4 7-6

4. K. Kanepi vs C. Suárez Navarro 6-3 1-6 3-6

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. Moore / E. Perez vs I. Begu / M. Niculescu 6-3 3-6 5-7

2. L. Chan / A. Sestini Hlavackova vs O. Kalashnikova / V. Lepchenko 6-0 7-5

3. S. Stosur / S. Groth vs P. Hon / M. Reid 6-3 7-6

4. D. Schwartzman vs A. Dolgopolov 6-7 6-2 6-3 6-3

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Johnson / S. Querrey vs P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 4-6 4-6

2. W. Koolhof / A. Sitak vs O. Marach / M. Pavic 7-6 4-6 4-6

3. F. Lopez / M. Lopez vs B. Mclachlan / J. Struff 6-4 3-6 2-6

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Mektic / A. Peya vs J. Cabal / R. Farah 6-7 5-7

2. F. Fognini / M. Granollers vs R. Ram / D. Sharan 6-4 6-7 2-6

3. D. Jakupovic / I. Khromacheva vs E. Makarova / E. Vesnina 2-6 3-6

4. E. Mertens / D. Schuurs vs A. Barty / C. Dellacqua 3-6 5-7

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Krajicek / A. Kudryavtseva vs H. Chan / K. Srebotnik 6-4 3-6 6-7

2. R. Atawo / A. Groenefeld vs E. Hozumi / M. Kato 6-1 6-1

3. V. King / F. Skugor vs Ar. Rodionova / J. Smith 4-6 7-5 [10]-[7]

Court 19 – Ora: 04:00 (ora locale: 14:00)

1. G. Dabrowski / Y. Xu vs E. Alexandrova / A. Sevastova 6-4 6-4

2. R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs L. Mayer / J. Sousa 6-2 7-6

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Kerkhove / L. Marozava vs S. Hsieh / S. Peng 4-6 1-6

2. M. Martínez Sánchez / M. Demoliner vs N. Melichar / N. Monroe 6-2 6-3

3. A. Rosolska / S. Gonzalez vs J. Larsson / M. Middelkoop 2-6 5-7

Alessandro Orecchio