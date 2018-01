Vuoi diventare telecronista di tennis? Il 20-21 gennaio 2018 arriva il corso

Il tuo sogno è diventare un telecronista di tennis? Sportface ha deciso di organizzare un corso di formazione intensivo per la cronaca tennistica televisiva, che si svolgerà nel weekend del 20-21 gennaio 2018 a Roma, in collaborazione con Arte2o Music Academy, che ospiterà l’evento con l’ausilio di tecnici professionisti.

Il docente, per l’intera durata del corso, sarà Alessandro Nizegorodcew (direttore di Sportface.it e telecronista per Supertennis Tv dal 2013), con l’ausilio di Luca Fiorino. Dopo una prima parte dedicata alla teoria, si entrerà nel vivo con una ‘due giorni’ di pratica tra preparazione dei match, telecronache (registrate e riascoltate) e test di simulazione di una diretta. Per dare la possibilità ai corsisti di essere seguiti al meglio, si è deciso di optare per un numero chiuso di 12 iscritti.

Orari del corso

Sabato 20 gennaio (14-19.30)

Domenica 21 gennaio (9.30-16)

Arte2o Music Academy si trova a Roma in via del Casaletto 35 (raggiungibile con il tram n.8 da Stazione Trastevere, con l’Autobus n.791 da Metro Cornelia e con l’Autobus n.982 da Metro Cipro)

Per informazioni, prezzi e iscrizioni, scrivere a info@sportface.it. Nell’oggetto specificare CORSO TELECRONACA TENNIS.