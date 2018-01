Tennis World Tour in uscita il prossimo mese di maggio. Il dietro le quinte del Motion Capture

Bigben e Breakpoint vi portano dietro le quinte del motion capture che ha permesso agli sviluppatori di Tennis World Tour di realizzare un gameplay così realistico.

L’animazione, l’elemento più importante di un gioco di tennis.

Per rendere i movimenti e gli scambi di palla fluidi e fedeli alla realtà, Breakpoint ha invitato diversi giocatori di tennis professionisti a registrare i loro movimenti. Per ottenere i migliori riferimenti possibili, la motion capture è stata eseguita su un vero campo da tennis e non in uno studio, dando così ai giocatori la libertà di colpire la palla e muoversi in totale libertà.

Nuovi giocatori professionisti

Oltre al giocatore francese Lucas Pouille, visto nel video, l’Australia Open è il momento di rivelare altri nomi che sono stati appena aggiunti alla lista di giocatori:

◦ Stan Wawrinka, che ha vinto nel 2014 e si è distinto raggiungendo le semifinali nel 2017

◦ Il giocatore australiano Thanasi Kokkinakis insieme al suo connazionale Nick Kyrgios già presente nel gioco.

Tennis World Tour sarà disponibile a maggio per PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC.