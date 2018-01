Da Melbourne: Parlano Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Dichiara Sonego “Nel quarto set ho dato tutto. Cominciavo a sentire la stanchezza, mai prima avevo giocato al meglio dei cinque, e accusavo i crampi. Sapevo che se fossi andato al quinto non ce l’avrei fatta”

Sonego : “Sono fatto così, piano piano sto realizzando quanto fatto. Me la sono vista davvero brutta dopo il tiebreak perso nel terzo set. Sono stato bravo a lasciarmi tutto alle spalle contro un avversario che ha molta più esperienza di me a questi livelli e sa come si giocano i punti decisivi. Nel quarto set ho dato tutto. Cominciavo a sentire la stanchezza, mai prima avevo giocato al meglio dei cinque, e accusavo i crampi. Sapevo che se fossi andato al quinto non ce l’avrei fatta.

Si sono riuniti tutti nel circolo in cui gioco, il Green Park di Rivoli e hanno seguito in diretta la partita. Questi 60 mila euro li investirò nei preparatori e nei fiosioterapisti”.

Berrettini : “E’ stata una bella esperienza, anche perché qualche giorno fa per un’oretta buona questa esperienza ho rischiato di non viverla. Fuori nel turno decisivo delle qualificazioni con match point sprecati. Una delusione, poi è arrivata la notizia del ripescaggio. Quattro anni fa ero venuto qui a giocare il torneo junior e mi chiedevo se sarei mai riuscito a giocare nel tabellone principale di uno Slam. Ce l’ho fatta ed è già una vittoria. Ora devo pensare a migliorare in tutti gli aspetti del mio gioco, compreso quello mentale. L’obiettivo è tornare a giocare qui il prossimo anno a giocarmi la partita con maggiori chance di quelle avute oggi con Mannarino”.