Challenger Koblenz: Il Tabellone Principale. Cecchinato vs Arnaboldi sfida di primo turno

Challenger Koblenz | Indoor | e43.000

(1) Kuznetsov, Andrey vs (Alt) Ivashka, Ilya

Maamoun , Karim-Mohamed vs Qualifier

Leshem, Edan vs Popko, Dmitry

Pavlasek, Adam vs (5) Maden, Yannick

(4) Otte, Oscar vs Vatutin, Alexey

Hurkacz, Hubert vs Balazs, Attila

Gulbis, Ernests vs (WC) Hassan, Benjamin

Gabashvili, Teymuraz vs (6) De Schepper, Kenny

(8/Alt) Robredo, Tommy vs (WC) Choinski, Jan

Safwat, Mohamed vs Qualifier

Kuhn, Nicola vs Qualifier

Qualifier vs (3/Alt) Stakhovsky, Sergiy

(7) Martin, Andrej vs Kolar, Zdenek

Uchiyama, Yasutaka vs (WC) Moeller, Marvin

Brkic, Tomislav vs (WC) Moraing, Mats

Arnaboldi, Andrea vs (2) Cecchinato, Marco