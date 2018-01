Hopman Cup: Mertens e Goffin stendono l’Australia (Video)

Regna l’incertezza nel Gruppo A della Hopman Cup 2018. A Perth, dove è in corso il tradizionale torneo d’esibizione a squadre che quest’anno vedrà la finale svolgersi sabato 6 gennaio, il Belgio ha demolito i padroni di casa dell’Australia con un severo 3-0 rimandando ogni verdetto all’ultima giornata della fase a gironi.

Venerdì, infatti, si deciderà la seconda finalista (la prima si conoscerà già giovedì) con gli incontri Belgio-Canada e Germania-Australia.

Ad aprire la sessione serale è stato il singolare femminile, con Elise Mertens che ha sconfitto in rimonta Daria Gavrilova col punteggio di 2-6 6-4 6-2.

Molto bravo, successivamente, David Goffin a chiudere la pratica con un comodo successo ai danni del giovane Thanasi Kokkinakis, che col passare dei minuti non è riuscito ad entrare in partita ma, anzi, è andato via via peggiorando facendosi dominare dal belga, che si è imposto per 6-4 6-2.

Infine, bene la coppia Mertens/Goffin anche nel doppio misto, vinto al terzo set.

BELGIO b. AUSTRALIA 3-0

Elise Mertens (BEL) b. Daria Gavrilova (AUS) 2-6 6-4 6-2

David Goffin (BEL) b. Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-4 6-2

Elise Mertens/David Goffin (BEL) b. Daria Gavrilova/Thanasi Kokkinakis (AUS) 4-3(3) 2-4 4-1

CLASSIFICA GRUPPO A

Germania 2W 0L

Belgio 1W 1L

Australia 1W 1L

Canada 0W 2L

Lorenzo Carini