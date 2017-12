WTA Brisbane: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA Brisbane Premier | Cemento | $1.000.000

(1)Vikhlyantseva vs Tomova

Yastremska vs Lapko

Lim vs Fourlis

(wc)Bains vs (5) Bondarenko

(2)Brady vs Cabrera

Falconi vs Dolehide

Stollar vs Hon

Lottner vs (8)Ahn

(3)Watson vs Lao

Doi vs Zidansek

Day vs (wc)Tomic

(wc)Birrell vs (7)Kanepi

(4)Sasnovich vs Boserup

Wallace vs (wc)Patterson

Rogowska vs Pera

Monova vs (6)Petkovic