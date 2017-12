Deborah Chiesa nel 2017: un bel balzo nel tennis che conta

I numeri, i meri numeri riguardanti classifiche e statistiche, spesso vengono condannati per essere secchi, freddi, senza dare alcuno spazio a spiegazioni minimamente ragionate: nel caso di Deborah Chiesa e più specificatamente del suo 2017 tennistico, i numeri rivelano verità schiaccianti e incontrovertibile.

Per la giovane tennista classe ’96 il 2017 è stato un anno altamente positivo, che l’ha catapultata nel tennis che conta e che va assolutamente considerato come un successo: quasi 300 posizioni conquistate in 12 mesi, stazionando adesso al numero 191 del ranking WTA, quando solo un anno fa si chiudeva la stagione attorno alla posizione 470. Un 2017 da 53 vittorie e 23 sconfitte, la maggior parte delle quali arrivate su terra battuta (41/14), corredate da un poco significativo 1/4 sul duro indoor e un confortante 11/5 su tappeto: unica pecca il non aver disputato neppure un match ufficiale su cemento outdoor. Ci sarà tempo però per testare e testarsi su questa superficie.

Un anno di crescita costante e progressiva, con i tecnici (ma anche gli appassionati) che evidenziano come il suo tennis sia decisamente migliorato nella velocità di palla e nella varietà di soluzioni, fattori determinanti e positivi che vanno di pari passo con una maturazione fisica degna di nota. Qualche dubbio permaneva sull’aspetto psicologico, ma anche su questo si è lavorato tanto: il 2018 sarà anno di dure prove, di conseguenza anche la forza mentale della Chiesa sarà ulteriormente valutata.

È stato un anno scandito da tanti bei risultati, non exploit isolati ma una serie di belle prestazioni: a marzo sul tappeto di Solarino conquista i quarti di finale, una bella dose di punti e fiducia in un periodo in cui la tennista trentina si ferma troppe volte alle partite d’esordio dei vari appuntamenti.

È Roma a fornire la scossa: Deborah conquista il pass per il main draw superando le pre – quali, dolce ricompensa che arriva a coronamento di una finale memorabile che disputa per tre ore con Federica Di Sarra. La Chiesa assapora il tennis delle grandi e sembra stare a meraviglia in tali palcoscenici: non sfigura al primo turno del tabellone principale contro l’ucraina Tsurenko, cedendo dopo un ottimo primo set. La felicità però sta soprattutto nel prendere coscienza dei propri mezzi e partire di slancio dall’appuntamento capitolino.

A giugno arriva la semifinale contro la Bilardo a Sassuolo, a luglio vince contro la Zarazua a Torino (sempre su terra rossa), mentre ad agosto raggiunge due finali a Hechingen (partendo dalle quali) e a Montreux, battendo fra le altre avversarie importanti come la Jakupovic e la Kostova, ma perdendo la possibilità di alzare il trofeo al cielo dopo due dure lotte.

A settembre raggiunge la semi a Bagnatica (L contro la Trevisan), vince a Pula contro Jessica Pieri, prima di vivere un mese di ottobre avaro di soddisfazioni. Fortuna vuole che ci sia ancora il tempo per un ultimo squillo di tromba prima di chiudere l’anno.

È recente la vittoria in terra polacca a Zawada (tappeto) colta a metà novembre, quando la Chiesa dimostra che anche lontana dalla terra rossa può dire la sua: contro la Piter nell’atto conclusivo è una battaglia, una di quelle che solo fino a qualche mese fa faticava davvero a portare a casa (soprattutto a Hechingen) e che invece in Polonia le regala la terza gioia dell’anno. Una di un notevole peso specifico.

Prove di forza e maturità, voglia di combattere, di sfidare e provare a giocarsi tutte le carte a disposizione: è stato un anno bellissimo per Deborah Chiesa e adesso il futuro…è dalla sua, bisogna solo continuare a lavorare duro, crederci e sfruttare l’onda buona. Obiettivo top100 fattibile nell’anno che verrà?

Alessandro Orecchio