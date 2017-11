Da Andria: Sonego e Vavassori vincitori del doppio

C’ è la prima coppa sollevata nell’edizione 2017 del Challenger di tennis Andria e Castel del Monte: il duo italiano formato da Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori ha superato nella finale del tabellone del Doppio l’accoppiata dei Paesi Bassi composta dal belga Sander Gille e dall’olandese Sander Arends 6/3, 3/6, 10-7.

Il primo set, durato 26 minuti, ha visto il duo azzurro prevalere per 6/3. Determinante un break nel quarto game per instradare la vittoria del parziale verso la coppia Sonego/Vavassori. Una pellicola cambiata nel secondo set, dove un paio di errori al servizio sono stati pagati a caro prezzo dai due italiani, ko per 3/6. Sonego e Vavassori hanno avuto più energia al tie-break, come il 10-7 finale testimonia. I due seguono nell’albo d’oro i vincitori 2016, la coppia olandese completata da Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop.

Sonego e Vavassori, entrambi piemontesi e classe 1995, hanno superato lungo il percorso nel Doppio prima la coppia bosniaca Basic-Sektic (6/1, 6/2), poi il duo formato dal belga Heyman e dallo slovacco Horansky (6/4, 6/3) e infine la coppia polacco-olandese Bednarek/Pel (6/1, 6/2), fino alla finalissima festeggiata davanti ai presenti nel PalaSport di Corso Germania. Domani, domenica 26 novembre, alle 18 sarà invece tempo della finalissima del Singolare: di fronte di saranno il belga Christopher Heyman, arrivato in fondo alla competizione partendo dalle qualificazioni e il bielorusso Uladzimir Ignatik, testa di serie numero 5 del seeding. Ingresso gratuito.