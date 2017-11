Hopman Cup: Non ci sarà la Kuznetsova che però è fiduciosa per Melbourne (con la lista completa dei partecipanti)

Anastasia Pavlyuchenkova sostituirà Svetlana Kuznetsova per la Russia alla Hopman Cup di Perth.

La Kuznetsova si è ritirata dal torneo ma ha ancora speranze di iniziare la sua stagione proprio dall’ Australia.

“Ho avuto un piccolo intervento al polso sinistro e mi sono ritirata dalla Mastercard Hopman Cup come precauzione”, ha detto la Kuznetsova.

“Sto recuperando molto bene e dovrei essere completamente ok nelle prossime settimane. Spero di essere pronta per disputare il resto della stagione australiana.

Guarderò la Hopman Cup in televisione e incoraggerò Anastasia e Karen quando giocheranno i loro incontri a Perth”.

Gruppo A

Germany : Alexander Zverev e Angelique Kerber

Belgium : David Goffin e Elise Mertens

Australia : Thanasi Kokkinakis e Daria Gavrilova

Canada : Vasek Pospisil e Eugenie Bouchard

Gruppo B

Switzerland : Roger Federer e Belinda Bencic

Russia : Karen Khachanov e Anastasia Pavlyuchenkova

Japan : Yuichi Sugita e Naomi Osaka

USA : Jack Sock e Coco Vandeweghe

Saturday 30 December day 10.00 am (3italiane) Russia v USASaturday 30 December evening 5.30 pm (9:30 italiane) Japan v SwitzerlandSunday 31 December day 10.00 am Australia v CanadaMonday 1 January evening 5.30 pm Belgium v GermanyTuesday 2 January day 10.00 am Japan v USATuesday 2 January evening 5.30 pm Russia v SwitzerlandWednesday 3 January day 10.00 am Canada v GermanyWednesday 3 January evening 5.30 pm Australia v BelgiumThursday 4 January day 10.00 am Japan v RussiaThursday 4 January evening 5.30 pm Switzerland v USAFriday 5 January day 10.00 am Belgium v CanadaFriday 5 January evening 5.30 pm Australia v GermanySaturday 6 January evening 4.00 pm Winner Group A v Winner Group B