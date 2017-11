Roger Federer deluso per gli Us Open e sulle Finals su terra: “Penso sia giusto e corretto che si giochi indoor”

Roger Federer non dimenticherà mai la stagione 2017. Roger, che ha celebrato il suo 36esimo compleanno in agosto, pensava di poter quest’anno entrare al massimo in top ten, dubitando di poter combattere per i grandi titoli, tornando invece nel migliore dei modi nel circuito con due titoli del Grand Slam e conquistando più della metà dei tornei che ha disputato nel 2017.

Dichiara Federer: “Non ho mai pensato di tornare in vettà così velocemente. Il mio piano era tornare in top ten da Wimbledon, ma tutto è successo così rapidamente e ho avuto delle emozioni straordinarie. L’unica cosa che mi lasciato deluso e non essere stato al meglio agli US Open. Tutto il resto è stato fantastico “.

Nadal e le Finals da giocare anche su Terra: “Penso sia giusto e corretto che si giochi indoor. Non c’è nemmeno un Masters 1000 su erba e ce n’è solo uno indoor a Parigi. Quindi ritengo che sia giusto che l’indoor abbia il suo posto nel calendario

La mia opinione è che l’autunno non è un periodo dell’anno adatto per la terra, si potrebbe giocare su terra indoor ma sarebbe un po’ stupido.

Poi non c’è nemmeno un Masters 1000 su erba e uno solo indoor, alla fine credo sia giusto giocare il torneo di fine anno al coperto.

Rispetto però l’opinione di Nadal che è ovviamente legittima”.