Greg Rudeski parla del duello tra Federer e Nadal: “Se Roger non si fosse infortunato, probabilmente in questo momento sarebbe stato in piena lotta con Nadal per il primo posto”

Roger Federer ha regalato tantissime emozioni e gioie ai propri tifosi nel 2017. Lo svizzero, che si è aggiudicato ben sette titoli nel corso dell’anno solare (Australian Open, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon, Shanghai e Basilea), è stato il leader incontrastato della stagione assieme al grande rivale, oltre che amico di una vita, Rafael Nadal. Impossibilitato a concludere la stagione al primo posto della classifica ATP, lo svizzero ha ora come obiettivo quello di aggiudicarsi le ATP World Tour Finals, in programma a Londra dal 12 novembre prossimo.

Per Greg Rusedski, ex numero quattro del ranking, Federer avrebbe avuto grandi possibilità di aggiudicarsi il Masters 1000 di Parigi-Bercy e tenere viva la corsa al trono della classifica: “Se Roger non si fosse infortunato, probabilmente in questo momento sarebbe stato in piena lotta con Nadal per il primo posto. Lo spagnolo è in vantaggio negli scontri diretti, ma quest’anno ha perso quattro volte su quattro contro Roger. Penso che Federer possa continuare a giocare ancora per lungo tempo”, ha commentato ai microfoni di Sky Sport.

“Il discorso Slam per il prossimo anno sarà molto equilibrato. Federer potrebbe vincerli tutti ad eccezione del Roland Garros, torneo per il quale reputo sia favorito Nadal. Ci sarà sicuramente grande battaglia fra i due. Le loro carriere potrebbero finire da un momento all’altro perchè hanno superato i 30 anni, ma sono fiducioso e credo vadano avanti ancora”, ha concluso l’ex giocatore di Montreal.

Lorenzo Carini