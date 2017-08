Us Open: Il forfait di Federico Delbonis ha fatto entrare nel main draw Alessandro Giannessi

Us Open 2017

Federico Delbonis si è cancellato dagli Us Open (ad entry chiusa ma con le qualificazioni da disputare) e per questo motivo è entrato nel tabellone principale il nostro Alessandro Giannessi.

L’argentino per un problema all’anca sinitra ha deciso di rinunciare al torneo. Ci vorranno almeno due settimane per Federico prima di ritornare in campo.