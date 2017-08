Us Open: Le wild card femminili. Maria Sharapova wild card per il tabellone principale

Gli organizzatori degli Us Open hanno annunciato le wild card per il tabellone principale e qualificazioni femminili dello Slam americano.

Inviti per il main draw a Maria Sharapova, Taylor Townsend, Kayla Day, Sofia Kenin, Ashley Kratzer e Brienne Minor.

Wild card anche per la francese Amandine Hesse grazie all’accordo tra USTA e federazione francese.

La scelta dell’ultimo invito sarà di Tennis Australia, in virtù degli storici accordi stipulati dai 3/4 di Slam (escluso Wimbledon).

Nelle qualificazioni wild card a Usue Arconada, Kelly Chen, Francesca Di Lorenzo, Victoria Duval, Ashley Lahey, Ann Li, Claire Liu, Whitney Osuigwe e Katerina Stewart.