Wimbledon: Qualificazioni Live Italiani. Sospesa la partita di Bolelli. Stefano Travaglia al turno finale. Eliminato Halys. La Paolini al secondo turno. Fuori Riccardo Bellotti, Andrea Arnaboldi e Martina Trevisan

Esordio positivo per Jasmine Paolini nelle qualificazioni femminili di Wimbledon.

La 20enne di Castelnuovo Garfagnana, quindicesima testa di serie delle quali, ha sconfitto per 75 62 la wild card britannica Eden Silva e al secondo turno affronterà Jana Fett.

Nulla da fare, invece, per Martina Trevisan, sconfitta per 64 26 63 dalla russa Polina Monova (l’incontro era stato interrotto per pioggia sul punteggio di 46 62 2-1 in favore della mancina di Firenze).

Stefano Travaglia è approdato al turno decisivo dove ha sconfitto il Next Gen francese Quentin Halys, 25esima testa di serie con il risultato di 75 60.

Al turno finale Stefano Travaglia affronterà P. Polansky (CAN) [15] o A. Nedovyesov (KAZ).

Fuori al secondo ostacolo Andrea Arnaboldi superato da Lukas Lacko, n.4 del seeding cadetto, con il risultato di 76 (4) 64.

Niente da fare anche per Riccardo Bellotti sconfitto al secondo ostacolo per 61 61 da Denis Kudla in soli 40 minuti di gioco.

Wimbledon – 2° Turno Quali Italiani M.

4. (4) Lukas Lacko – Andrea Arnaboldi



R: Court 6 – 12:00am

3. Stefano Travaglia – (25) Quentin Halys



R: Court 7 – 12:00am

4. Riccardo Bellotti – Denis Kudla



R: Court 13 – 12:00am

4. Simone Bolelli – (28) Adrian Menendez-Maceiras



Wimbledon Qualificazioni – 1° Turno Italiane F.

R: Court 2 – 12:00am

2. Polina Monova – Martina Trevisan



Game set match Monova…the pause really helped her pic.twitter.com/6IAdI1VNbX — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 28 giugno 2017

R: Court 13 – 12:00am

1. Eden Silva – (15) Jasmine Paolini



