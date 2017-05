Diario dai Giochi dei Piccoli Stati (day 1-2)

La bellissima cerimonia inaugurale di lunedì 29 maggio al San Marino Stadium ha dato il via alla 17ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, la biennale manifestazione multi-sportiva tra gli atleti delle nove nazioni del vecchio continente con meno di un milione di abitanti (Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino). Presenti per l’occasione numerosi capi di Stato (tra cui gli Eccellenti Capitani Reggenti di San Marino e il Principe Alberto II di Monaco) e rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive, come il presidente del CIO Bach e del CONI Malagò.

Dopo la serata di gala, martedì è iniziata anche la caccia alle medaglie nel tennis, con i tabelloni che si sono ora allineati alle semifinali per i singolari maschile e femminile e i doppi maschile e misto. Già decisa, invece, la finalissima per l’oro nel doppio femminile viste le poche coppie partecipanti.

Nonostante un’entry-list rimaneggiata rispetto agli ultimi precedenti e la rumorosa assenza di rappresentanti montenegrini in tabellone, gli incontri disputati sui campi in terra rossa del centro di Montecchio hanno dato spettacolo, lasciando spazio anche a qualche sorpresa.

Il clou si è avuto nel torneo maschile, dove il sorteggio ha creato fin da subito suspense, regalando uno scoppiettante ottavo di finale tra due francesi di passaporto, Laurent Recouderc – residente ad Andorra e campione dell’ultima edizione disputata in Islanda nel 2015 – e Florent Diep – monegasco d’adozione e testa di serie numero 1 del seeding (836 ATP). Il portacolori del Principato ha alla fine avuto ragione, ma solo al terzo set, per 6-3 3-6 6-1. Nella giornata di mercoledì ha poi superato, sempre con fatica, il lussemburghese Knaff per 6-3 7-6, raggiungendo le semifinali dove incrocerà le racchette con la terza testa di serie, il cipriota Eleftherios Neos, che ha avuto la meglio sull’islandese Gunnarsson (6-3 6-3) e il rappresentante del Liechtenstein Forster (6-1 6-3). L’altra semifinale sarà invece un incrocio tra Monaco e Lussemburgo, rappresentati da Lucas Caterina, seconda testa di serie, che ha superato l’andorrano Cervos Noguer (6-3 6-0) e, ai quarti, il giovane ventenne sammarinese Marco De Rossi (6-2 5-7 6-1), e Ugo Nastasi, reduce dalle maratone con Leuch (Liechtenstein, 2-6 6-1 6-0) e Asciak (Malta, 4-6 6-4 6-1). Ha alzato con onore bandiera bianca anche l’altro rappresentante sammarinese, il 3.1 Pietro Grassi battuto negli ottavi da Forster 6-3 7-6. Esperienza comunque positiva per i giovani biancazzurri, con De Rossi capace di superare un turno grazie al convincente successo sull’islandese Bonifacius (6-3 6-3)

Nel femminile si registra la più grande delusione per San Marino. Gioia Barbieri, ex numero 170 WTA, ha ceduto nei quarti alla maltese Elaine Genovese (1225 WTA) 7-5 6-3 dopo essere stata avanti di un break in entrambi i set. La maltese sfiderà ora la prima favorita del seeding, la cipriota Serban (391 WTA) che ha superato l’andorrana Cartana Alana (6-0 6-0). Giovanissima la seconda finale, tra la maltese classe 2002 Francesca Curmi (già in top 100 tra le U16 europee) e la lussemburghese classe 2000 Eleonora Molinaro (114 del ranking ITF junior) che ha facilmente superato la biancazzurra Martina Agarici con un doppio 6-0.

Le semifinali del doppio maschile saranno Monaco-Malta e Lussemburgo-Cipro. I favoriti monegaschi Diep/Oger hanno superato nel derby tra Principati i giovani del Liechtenstein (6-1 e 6-3), mentre i maltesi Asciak/Sudzuka hanno approfittato del forfait del duo andorrano. Periodico 6-3 per la coppia cipriota Neos/Efstathiou su quella islandese, mentre i biancazzurri De Rossi/Grassi si sono arresi a Nastasi/Knaff per 7-5 6-0.

Nel doppio femminile la finale per l’oro sarà in salsa mediterranea, tra Malta (facile sull’Islanda 6-0 6-4) e Cipro (regolate Barbieri/Agarici 6-2 6-1).

Una gioia per i padroni di casa, infine, nel doppio misto dove la coppia Barbieri/De Rossi ha raggiunto le semifinali superando agilmente gli andorrani Cartana/Cervos (6-3 6-2). Sfideranno ora i primi favoriti, i ciprioti Serban/Neos. L’altra semifinale sarà tra le coppie lussemburghese (Molinaro/Nastasi) e maltese (Genovese/Asciak).

Le gare proseguiranno nelle giornate di mercoledì e giovedì, con le finali dei singolare in programma nella mattina di sabato 3 giugno. Info e livescore sul sito ufficiale della manifestazione www.sanmarino2017.sm

Da San Marino, Matteo Zanini