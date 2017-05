Roland Garros: Parlano Sara Errani e Stefano Napolitano. Sarita dichiara “Ho fatto abbastanza schifo” e sulla Mladenovic “ero preparata a cose del genere ma è un bruttissimo gesto. Lo ha fatto per tutta la partita”

Sara Errani : “Ho fatto abbastanza schifo, non sono mai entrata in partita. Prima del match ero in preda all’adrenalina e alla fine è stata peggio la cosa.

Giocavo piano, appena spingevo sbagliavo, tutto male oggi davvero.

Non è stato per nulla carino quello che ha fatto la Mladenovic (si caricava con “Forza” in italiano), ero preparata a cose del genere ma è un bruttissimo gesto. Lo ha fatto per tutta la partita.

Avevamo avuto una discussione a New Haven ma non era mai successo come oggi. Ho lasciato perdere a fine match, mi sono trattenuta alla stretta di mano.

Una che fa così dovrà farsi lei un esame di coscienza. Non mi interessa comunque se ce l’ha con me personalmente. Io guardo a me stessa.

Mi ha dato fiducia in passato il doppio ma oggi il ranking non mi permette di giocarlo quando vorrei. La priorità è il singolo. Se e quando potrò tornerò a giocarlo.

All’inizio è stata dura senza Lozano soprattutto i primi mesi. Poi ho avuto l’esperienza con Fissette, adesso sto lavorando bene con Montalbini e Capodimonte, quindi spero di continuare con loro.

Mi attendono i tornei sull’erba, sono scesa in classifica e quindi dovrò giocare le qualificazioni in quelli di preparazione a Wimbledon. Ma non mi spaventa, l’ho fatto anche qui a Parigi. Mi sono rimessa in gioco allenandomi giorno dopo giorno e rispetto a febbraio sto meglio. Ho voglia di tornare in alto.

Stefano Napolitano : “La difficoltà è giocare al meglio dei cinque set, per me è una novità. Contro Schwartzman giocavo il secondo match su questa distanza nel giro di un paio di giorni e lui è più abituato di me.

Nei momenti importanti si è visto, è stato lui a vincere i punti che hanno fatto la differenza.

Dovevo vincerlo il secondo parziale, certo ero avanti per 5-2, il punto è che devo imparare a gestire meglio quelle situazioni. In questo aspetto devo lavorare e crescere per poter competere a questi livelli. Però sono sulla strada giusta e so di poterlo fare- Ora proverò a giocare più qualificazioni nei tornei ATP”.