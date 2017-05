4° Torneo Internazionale Città di Biella – Under 16: Il resoconto di giornata

La quarta edizione del Torneo Internazionale Under 16 Città di Biella, Trofeo Lauretana, Memorial Renzo Bramanta entra nel vivo. Completati i match dei due tabelloni di qualificazione, sui campi di via Liguria sono scattati i primi incontri del main draw e non sono mancate le sorprese. A farne le spese molte teste di serie, tra cui la numero 4 Klara Ondrejcekova. Un anno fa era uscita all’esordio. Ora la barese Giulia Laterza ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino in città, superando la slovacca: 6-2, 6-0 il punteggio. “Sono stata brava a inizio partita – racconta la pugliese -. Sono riuscita a esprimere subito il mio gioco: mi piace caricare la palla e quando posso spingo. Il mio fisico (163 cm) non mi permette un tennis mascolino, quindi cerco delle variazioni, anche prendendo la rete”.

Tanti gli hobby della giovane azzurra: “mi piace leggere, ascoltare la musica e quando posso uscire con gli amici – conclude Laterza -. Tifo Bari e Roma e nel tennis mi piace la Halep. Nel settore maschile i migliori sono Roger Federer per il gioco e Nadal per l’atteggiamento; mentre della Next Gen mi piace Zverev”.

Ko sono finite pure la terza favorita della vigilia, l’austriaca Anna Gross: 7-6 (10), 7-5 il punteggio a favore di Eleonora Alvisi e la numero 7, la svizzera Sophie Luescher, battuta dalla toscana Asia Serafini per 6-4, 6-2.

Poco più di una formalità. L’esordio in città del quindicenne di Udine, che però si allena all’Accademia di Riccardo Piatti di Bordighera (circolo in cui spesso gioca anche Stefano Napolitano) Leonardo Biasiolo non poteva essere migliore. Avanti 6-0, 2-1 con il lettone Karlis Ozolins (tds 7, numero 82 a livello europeo) ha visto l’avversario ritirarsi. “Nel primo set sono stato ordinato, non avendo neanche avuto bisogno di forzare – dice il friulano -. Cercavo di non regalare, ci pensava lui a sbagliare dopo pochi scambi. Poi si è ritirato, ma sinceramente non ho capito il perchè. Quest’anno ho giocato in Croazia, perdendo al secondo turno in un torneo di Grado 3. Io cerco di essere solido da fondo, spingendo appena posso (186 cm). Tra le nuove leve mi piace molto Sasha Zverev”.

Domani si concluderà il primo turno che vedrà impegnati i biellesi, wild card del circolo, Gabriele Felline (in campo verso le 15 contro il cipriota Sergios Kyzas, tds 5) e Francesca Valle, chiamata in causa subito dopo contro la qualificata Martina Zara.

Risultati 1° turno main draw maschile

Bernardi M. (Ita) b. Legout T. (Fra) 6-3, 6-1

Ruggeri V. (Ita, 6) b. Vorhemus A. (Aut) 6-3, 6-0

Biasiolo L. (Ita) b.Ozolins K.(Lat, 7) 6-0, 2-1 ritiro

Sanchez Vinas P. (esp, 8) b. Tabacco F. (Ita) 5-7, 6-2, 6-1

Linkuns-Morozovs D. (Lat) b.Organista M. (Ita) 6-3, 3-6, 7-5

Krumich M. (Cze, 2) b. Salomone F. (Ita) 6-0, 6-4

Risultati 1° turno main draw femminile

Laterza G. (Ita) b.Ondrejcekova (Svk, 4) 6-2, 6-0

Alvisi E. (Ita) b. Gross A. (Aut, 3) 7-6 (10), 7-5

Jelen A. (Pol, 6) b. Tagliente A. (6-3, 6-3)

Serafini A. (Ita) b.Luescher S. (Sui, 7) 6-4, 6-2

Zanatta M. (Ita) b.Sarioglan Z. (Tur) 6-4, 2-6, 6-2

Plakk C. (Est, 2) b. Passaglia F. (Ita) 6-0, 6-1

Ristevska A. (Mkd, 5) b. Bottardi F. (Ita) 6-1, 6-2