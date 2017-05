4° Torneo Internazionale Città di Biella – Under 16: Splende il Sole sul Citta’ di Biella che regala subito emozioni

La quarta edizione del Torneo Internazionale Under 16 Città di Biella, Trofeo Lauretana, Memorial Renzo Bramanta è scattata con la disputa di 29 incontri.

Sabato mattina sui campi del Tennis Biella il giocatore di casa (wild card del circolo) Davide Gremmo si è trovato di fronte Francesco Coriani (1727 nel ranking europeo). Inevitabilmente agitato per l’esordio in casa, il sedicenne biellese cede con il punteggio di 6-2, 6-3. L’inizio è subito in salita a causa di alcuni errori di troppo (5-1). Quando riesce ad entrare nello scambio, soprattutto con il rovescio, apparso meno falloso, Gremmo dimostra di poter scambiare alla pari, ma l’inerzia rimane sul rivale, che anche nel secondo set vola sul 4-1. Davide cerca di reagire, tiene la battuta e si procura un break (4-3). “Nella seconda parte del match ho provato a cambiare, a essere un minimo più aggressivo – racconta Gremmo -. Nell’ottavo gioco, più che pressione, mi ha tradito l’idea di poterlo portare al terzo. Mi spiace non aver giocato al meglio. So che devo lavorare tanto, ma sono comunque contento per l’esperienza, malgrado sia uscito con un pizzico di rammarico. Ringrazio ancora il circolo per la possibilità che mi ha dato”.

Niente da fare nemmeno per il secondo biellese impegnato oggi. Così Stefano Panagini (nato a Borgomanero il 26 febbraio 2002) è stato superato da Cristian Giudici per 6-2, 6-0: punteggio fin troppo pesante, ma troppi sono stati gli errori di ‘Pana’, che ha cercato di spingere, di essere propositivo, trovando anche a sprazzi degli ottimi colpi, ma li ha intervallati a tanti errori gratuiti. “Sono entrato in campo pensando che avrei avuto poche chance – spiega la wild card del maestro Alessio Loglisci -. Mi sono accorto che ci potevo lottare, ma mi è mancato lo scatto: ho pensato innanzi tutto a divertirmi. Un pizzico di rammarico mi resta: è un torneo bellissimo e mi sono accorto troppo tardi di poter avere delle chance, magari non di vincere, ma di sicuro di impensierirlo. Adesso torno ad allenarmi e poi proverò a giocare altri tornei: magari fin da Crema, insieme a Davide Gremmo”.

In questa prima giornata si sono messi in evidenza Jacopo Sottocornola – giocatore già molto potente, servizio efficace e grandi accelerazioni – a segno per 6-2, 6-2 su Jonas Greif e Martina Zara, vittoria per 6-2, 6-2 sulla vercellese Nicole Accorsi.

Niente da fare nel tabellone femminile per Valentina Campagnolo. Impegnata contro Cecilia Fedozzi (1.570) la giocatrice dei Faggi cede con il punteggio di 6-3, 6-1. Oggi sarà la volta di Ludovica Walravens: già avanti di un turno sfiderà Benedetta Ortenzi, a segno per 6-1, 6-0 su Gotti, match in programma non prima delle 11 sul campo numero 4.

Domenica si giocherà un doppio turno (48 partite) a partire dalle 8,30, in modo da completare le qualificazioni e avere gli otto nomi che entreranno nel main draw.

Risultati 1° turno tabellone di qualificazione maschile

Coriani F. (Ita) b. Gremmo D. 6-2, 6-3

Craciun E. (Rou) b. Barelli T. 6-3, 6-1

Rossi L. (Ita) b. Spinetta F. 6-3, 6-7 (5), 6-4

Stefanacci G. (Ita) b. Andersson N. (Swe) 6-1, 6-3

Fracassi F. (Ita) b. Cortimiglia D. (Ita) 5-7, 7-6 (4), 6-2

Urbani F. (Ita) b. Espitalier Noel J. (Mri) 6-3, 1-6, 6-2

Cupaiuolo N. (Ger) b. Liusso M. (Ita) 6-2, 6-4

Giudici C. (Ita) b. Panagini S. (Ita) 6-2, 6-0

Tato E. (Ita) b.Blum N. (Aut) 6-1, 6-1

Cigna N. (Ita) b. Terenziani A. (Ita) 6-3, 6-0

Maestrelli F. (Ita) b. Mania M. (Ita) 6-2, 6-3

Landini J. (Ita) b.Megevand M. (Ita) 6-1, 5-7, 6-4

Sottocornola J. (Ita) b. Greif J. (Ita) 6-2, 6-2

Spimi N. (Ita) b.Costa A. (Ita) 6-4, 6-4

Lodigiani A. (Ita) b. Sorrentino C. (Ita) 6-2, 6-1

Risultati 1° turno tabellone di qualificazione femminile

De Simone G. (Ita) b. Guglielmeti E. (Ita) 6-0, 6-0

Anghel A. (Ita) b. Conti M. (Ita) 6-4, 6-1

Matteodo C. (Ita) b. Hascher P. (Ger) 7-6 (6) 6-1

Usanza J. (Ita) b. Gaggini V. (Ita) 3-6, 6-3, 6-1

Volpe A. (Ita) b. Greco C. (Ita) 6-2, 2-0 ritiro

Zara M. (Ita) b. Accorsi N. (Ita) 6-2, 6-2

Ortenzi B. (Ita) b. Gotti B. (Ita) 6-1, 6-0

Fedozzi C. (Ita) b. Campagnolo V. (Ita) 6-3, 6-1

Roy M. (Fra) b. Arduini A. (Ita) 7-5, 6-3

Raffaeta E. (Ita) b. Ronchi M. (Ita) 6-1, 6-4