Problemi fisici per Del Potro. L’argentino dichiara “Andrò a Parigi e prenderò una decisione al più presto riguardo una mia partecipazione al Roland Garros” (Video)

Non arrivano notizie molto confortanti su Juan Martin Del Potro.

La Torre di Tandil, dopo il k.o. subito contro il portoghese Gastao Elias nel secondo turno del torneo ATP 250 di Lione, durante la partita ha avuto dei problemi alla spalla e alla schiena ed ha chiamato anche il fisioterapista.

“È stata una giornata no per me, ho dolori alla spalla e alla schiena. Andrò a Parigi e prenderò una decisione al più presto riguardo una mia partecipazione al Roland Garros”.