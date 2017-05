ITF Junior: bene Marson in Toscana, finale per Maggioli in Montenegro e Vianello in Ungheria. La situazione aggiornata per il Roland Garros

La maggior parte dei giovani italiani la scorsa settimana ha partecipato al torneo di grado 1 che si è svolto a Santa Croce sull’Arno. Il risultato migliore è stato ottenuto da Guido Marson (1999) che ha onorato la wild card assegnatagli, raggiungendo la semifinale dove è stata sconfitto dal brasiliano Seyboth Wild, poi vincitore del torneo.

Federico Iannacone (1999) si è fermato agli ottavi di finale. Nessun altro italiano è stato capace di andare oltre il secondo turno raggiunto da Samuele Ramazzotti (1999), Giulio Zeppieri (2001). Gabriele Bosio (2000), e da Francesco Forti (1999). Solo primo turno per tutti gli altri, Andrea Trapani, Francesco Liucci, Lorenzo Musetti, Duccio Petreni e Marco Furlanetto.

Nel torneo femminile, orfano della migliore italiana junior, Tatiana Pieri costretta alla rinuncia per un virus influenzale, poca gloria per tutte le nostre rappresentanti presenti che al massimo hanno portato al raggiungimento del secondo turno Monica Cappelletti (1999), Costanza Traversi (2000), Nuria Brancaccio (2000), Isabella Tcherkes Zade (2000) e Giulia Peoni (2000). Solo primo turno per Federica Sacco (2002), Federica Rossi (2001), Matilde Mariani (2002), Lisa Pigato (2003), Elisa Visentin (1999) e Elisabetta Cocciaretto (2001).

Segnaliamo la vittoria nel doppio maschile della coppia formata da Federico Iannacone e Samuele Ramazzotti.

Negli altri tornei junior in giro per il mondo, in Montenegro in un G4, finale per Emiliano Maggioli (2001). Nello stesso torneo secondo turno per Lorenzo Lorusso (2000), Fabrizio Andaloro (2001), Simone Cacciapuoti (2000) e Francesco Denicoloi (1999). Nel femminile Giorgia Di Muzio (2001) si è fermata al secondo turno.

In Ungheria nel G4, finale per Michele Vianello (2001), quarti di finale per Giacomo Dambrosi (2001) e primo turno per Michele Lugari (2000). Dambrosi e Vianello hanno anche raggiunto la finale del doppio. Nel femminile Benedetta Ivaldi (2000) si è fermata al primo turno. Infine in Marocco, G4, primo turno per Viola Cioffi (2000).

Questa settimana si svolge il più importante torneo giovanile che si disputa in Italia, il Torneo Bonfiglio, grado GA, il grado più elevato, praticamente appena sotto le prove del Grande Slam. Al via numerosi italiani, soprattutto nelle qualificazioni. Il torneo sarà seguito da Live Tennis con aggiornamenti quotidiani.

Per quanto riguarda il Roland Garros Junior, vediamo la situazione aggiornata ad oggi. Nel femminile l’unica ad entrare nel main draw Tatiana Pieri, attualmente al numero 40 della lista di ammissione. Federica Bilardo, attualmente è fuori di 16 posti dalle qualificazioni ed è l’unica che può sperare di entrare. Lisa Piccinetti, terza italiana in classifica, è fuori di 40 posizioni.

Tra i ragazzi nessun italiano nel main draw. Nelle qualificazioni sono entrati Francesco Forti, attualmente al numero 17 della lista delle quali e Mattia Frinzi al numero 25. Gli altri italiani, Lorenzo Musetti e Federico Iannacone, sembrano troppo lontani, attualmente fuori di 55 e 56 posti dall’ultima posizione utile per entrare nelle qualificazioni.

Paolo Angella