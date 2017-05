Angelique Kerber: che succede alla numero 1 WTA?

Gli Internazionali di tennis al Foro Italico ci stanno regalando match di altissimo livello ma anche sorprese eclatanti: una delle sconfitte più fragorose ha colpito la numero 1 del ranking WTA, la tedesca Angie Kerber, letteralmente spazzata via dal’estone Kontaveit, una tennista che a Roma sta giocando il torneo della vita (finora) e che ha contribuito a rendere ancora più amaro il 2017 della tedesca.

La Kerber ha vissuto un vero e proprio anno di grazia nel 2016, con due vittorie Slam e con un primato WTA conquistato con pieno merito: è indiscutibile che la tedesca abbia beneficiato dell’attività part time nel circuito di Serena Williams, da tanti giudicata come la vera numero 1 del tennis femminile ma in vetta non ci si arriva per caso. Proprio alla statunitense è legato a doppio filo l’attuale momento della campionessa di Melbourne e New York 2016: con la gravidanza della Williams e il suo conseguente allontanamento “forzato” dal circuito, si pensava che la Kerber potesse scrollarsi di dosso le ansie da prestazione e quel malessere psicologico che l’ha letteralmente bloccata nell’anno della riconferma, permettendole di ritrovare il suo tennis, quel gioco che aveva contribuito a crearle la fama di “muro” in grado di ribattere qualsiasi colpo. Invece Williams o non Williams, la crisi della tedesca appare essere davvero senza fine.

Il suo primato WTA sembra avere le settimane contate e se sta andando avanti è probabilmente per l’assenza di una rivale davvero credibile, mentre chi la segue in classifica ha raggiunto determinate posizioni solo in virtù di sporadici exploit: Parigi ci dirà qualcosa in più e probabilmente Wimbledon ci regalerà delle conferme.

Va ribadito che la Kerber è arrivata in cima con pieno merito: avversarie forti o meno è fuori discussione mettere in dubbio quanto di incredibile fatto dalla tedesca nel 2016. 2 vittorie Slam in un anno più una finale (per lei anche una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio in singolare) sono un bottino decisamente importante, frutto di una costanza di risultati invidiabile. Il suo tennis magari non sarà spettacolare ma è stato sicuramente redditizio: il problema è che quello del 2017 non è nemmeno lontano parente di quello che le ha permesso di arrivare in vetta l’anno scorso.

Sono già 12 le sconfitte per la numero 1 quest’anno: quarto turno a Melbourne da defending champion, semifinale a Dubai, quarti di finale a Miami e finale a Monterrey, sono certo risultati buoni (o dovremmo utilizzare la parola piazzamenti?) ma non certo da dominatrice del ranking.

La terra rossa ha sicuramente acuito il momento di disagio della tedesca: la terra battuta non è la superficie di gioco su cui Angie si trova meglio ma c’è da dire che le sconfitte contro Bouchard a Madrid e appunto Kontaveit a Roma hanno denotato oltre che un tennis dalle armi spuntate anche una pochezza psicologica preoccupante.

Situazione a tratti surreale perché una crisi così forte è difficile da ricordare e forse nel circuito femminile…non si era mai visto nulla di simile.

Le occasioni per ritrovarsi e rilanciarsi non mancheranno e arriveranno presto: ma dove può arrivare “questa” Angelique Kerber?

Alessandro Orecchio