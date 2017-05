Future Frascati: Domani si parte con le qualificazioni

Nella bella cornice del New Country Club Frascati prenderanno il via domani alle ore 10.00 le qualificazioni del torneo ITF Future dotato di un montepremi di 15.000 $. Sono 48 i giocartori presenti alle qualificazioni e le 16 teste di serie hanno usufruito di un bye . Qualificazioni che si rivelano già piuttosto interessanti per la presenza dell’australiano Jason Kubler semifinalista nel recente torneo di Lleida e n°136 del mondo a fine anno 2014. Oltre a Kubler sono da segnalare due 19 enni , lo svizzero Mirko Martinez e l’indiano Paramveer Bajwa e tutta una serie di giovani italiani . Tra questi , compresi tra le teste di serie delle qualificazioni , spiccano il cosentino Corrado Summaria e il senese Federico Maccari.

Tabellone di Quali

Jason KUBLER [1] – BYE

Floris VAN DEN BRINK – Enrico BECUZZI

Davide ALBERTONI – Giovanni CALVANO

BYE – Giuliano BENEDETTI [11]

Corrado SUMMARIA [2] – BYE

Federico BERTUCCIOLI – Ossian SWAHN

Edward HARWOOD – Gregorio LULLI

BYE – Facundo JOFRE [9]

Mirko MARTINEZ [3] – BYE

Lucio LUCIANI – Riccardo SICILIANO

Alessandro BELLIFEMINE (WC) – Ludovico SCERRATI

BYE – Paolo DAGNINO [12]

Giovanni RIZZUTI [4] – BYE

Giacomo PANTANELLA (WC) – EDOARDO POMPEI

Pierdanio LO PRIORE – Giacomo DE CARLO

BYE – Matthew DELLAVEDOVA [13]

Federico MACCARI [5] – BYE

Francesco BESSIRE – Giacomo BOTTICELLI

Lorenzo SANTINI – Gianmarco CROCETTI

BYE – Maximilien SANSON [10]

Paramveer Singh BAJWA [6] – BYE

Alessandro MOGOS – Nicolas PARIZZIA

Daniele DE PAOLIS (WC) – Pasquale DE GIORGIO

BYE – Samuele RAMAZZOTTI [16] (WC)

Francesco SALVIATO [7] – BYE

Alessandro PROCOPIO – Andrea RITA (WC)

Marek FLINNER – Lorenzo SERODDI

BYE – Marco MICELI [14]

Alejo VILARO [8] – BYE

Niccolo PETRANGELI (WC) – Lorenzo ABBRUCIATI

Andrea BESSIRE – Augusto VIRGILI

BYE – Michele LONGO [15] (WC)