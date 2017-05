Federica di Sarra: “Purtroppo questo sport comporta tanta sacrifici soprattutto a livello economico. È questo il motivo principale per cui non ho potuto dare continuità alla mia attività da professionista”

Dal sito ufficiale degli Internazionali d’Italia è stata intervista Federica Di Sarra.

Dichiara l’azzurra: “Se una settimana fa mi avessero detto che avrei raggiunto la semifinale mi sarei fatta una grassa risata.

Quando ho visto che avrei affrontato la numero uno del tabellone ero tranquillissima perché sapevo di non aver nulla da perdere. Mano a mano che giocavo ho acquisito maggiore sicurezza e fiducia. Punto dopo punto mi sentivo sempre più consapevole di potermela giocare alla pari”.

“Ho sempre provato a comandare io il gioco da fondocampo perché non volevo che fossero le altre a prendere il sopravvento. Ho ripreso gli allenamenti questo inverno dopo due anni di relax e devo ammettere che fisicamente mi sento molto meglio. Sto giocando davvero bene!”.

“Il mio sogno nel cassetto era di diventare giocatrice a tutti gli effetti. Già da piccola ero forte e lo dico senza presunzione alcuna. Ho ottenuto i miei primi risultati all’età di 15 anni mentre a 17 anni ero già tra le prime 400. Purtroppo questo sport comporta tanta sacrifici soprattutto a livello economico. È questo il motivo principale per cui non ho potuto dare continuità alla mia attività da professionista.”

“A un certo punto della mia vita avevo voglia di gettare la spugna perché non ne potevo più. La passione per il tennis però non è mai scemata ed ho ripreso ad allenarmi con regolarità. Dopo questi risultati mi sono convinta a tornare e a riprovarci ancora una volta. La soddisfazione più grande è esserci arrivata da sola senza coach o aiuti di alcun genere ma solo con i miei mezzi. Ringrazio anche Anastasia Grymalska per la profezia: dopo avermi vista in allenamento mi ripeteva in continuazione “vai tranquilla che la wild card per le qualificazioni è tua!”.