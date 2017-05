Pablo Carreno Busta vede Roger Federer favorito per il Roland Garros

Dopo aver vinto il titolo all’ATP 250 di Estoril, Pablo Carreno Busta ha dovuto rispondere, nel corso della conferenza stampa post match contro Gilles Muller, ad una domanda nella quale gli è stato chiesto il suo pronostico sul Roland Garros, al via fra tre settimane.

“Vedendo i risultati del 2017, direi che Roger Federer è il favorito per la vittoria anche se non fa tornei di preparazione. Attenzione anche a Rafael Nadal, che non parte di certo battuto”, ha commentato il giocatore di Gijon.

Lorenzo Carini