Maria Sharapova sulla Bouchard: “Se penserò a ciò che lei o altre hanno detto su di me? Questo non fa parte del mio lavoro. Sono stata sotto l’occhio dei riflettori fin da quando ero giovanissima”

Maria Sharapova : “Nel match di oggi è accaduto tutto molto velocemente. Ha giocato molto bene, le palle arrivavano veloci e profonde e nei primi due set non penso che abbiamo giocato tanti scambi oltre i tre colpi. Non sono stata contenta per la mia percentuale al servizio nei primi due set, poi nel terzo la ho senza dubbio migliorata e ho anche letto meglio il suo servizio. Come ho detto, voglio giocare partite per migliorare e capire su ciò che devo lavorare. È questa la cosa più importante. Alcuni giorni sono diversi da altri, ma ciò fa parte del processo e del percorso che ho cominciato.”

Sulla Bouchard: “Ne ho già parlato la scorsa settimana. Se penserò a ciò che lei o altre hanno detto su di me? Questo non fa parte del mio lavoro. Sono stata sotto l’occhio dei riflettori fin da quando ero giovanissima e ne ho sentite parecchie. Se tutto ciò che succede in campo e fuori ti condiziona, allora sei in una posizione complicata. Il mio tennis parla da sé ed è questo su cui mi concentro.”