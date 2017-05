Eugenie Bouchard: “Ho scoperto tanto nero, come il mio completino. Questa è la vita. Spero di affrontare Maria Sharapova”

Eugenie Bouchard è approdata al secondo turno nel torneo di Madrid e ora potrebbe sfidare Maria Sharapova.

Dichiara la canadese: “Ho avuto un paio di mesi difficili e dei momenti complicati. Mi sono fatta un’esame di coscienza, un’analisi interiore in me stessa. Ho lavorato anche sui miei colpi. Quindi ho capito che c’era da sudare tanto, sono sono all’inizio di questo processo e per me questa vittoria è molto importante.”

“Ho scoperto tanto nero, come il mio completino. Questa è la vita, questo è il tennis. Ho cercato di capire cosa mi stesse succedendo nella mente. Anche se perdevo gli incontri, sentivo sempre più la pressione di vincere un match.

Ma poi mi sono detta ‘ho perso cinque primi turni di fila, non ho nulla da perdere. Ho cercato di cambiare un po’ la mia mentalità e di non pensare ad altre cose.

Spero di affrontare Maria. Dentro me stessa penso che avrò una maggiore motivazione. Ma è molto importante, al di là di chi c’è dall’altra parte, concentrarsi sul tennis in modo da non perdere concentrazione in altre cose.”