Vinci sconfitta al primo turno del Wta International di Biel. Passa la Pliskova con un duplice 6-4.

Esce sconfitta Roberta Vinci al primo turno del Wta International di Biel (indoor, $250,000).

La tennista tarantina è stata superata dalla 25enne ceca Kristyna Pliskova, Nr. 58 Wta, con un duplice 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco.

Seconda sconfitta dell’anno contro la meno quotata delle sorelle Pliskova. Purtroppo Robertina fatica, e anche oggi ha dovuto cedere il passo a un’avversaria più potente e messa meglio fisicamente. Il solito tennis, anche se appannato in quel di Biel, non le ha permesso di giocarsela, riuscendo solo a stare in scia all’avversaria e conquistando solo una palla break in tutto l’incontro.

Di seguito il match punto per punto.

Primo set: partita molto equilibrata, con le due tenniste attente nei turni di servizio e abili a non concedere alcuna chance all’avversaria.

La Vinci prova subito a imporre il suo tennis mentre la Pliskova risponde con potenza al servizio e solidi colpi da fondo.

Non sorprende che, dopo 21 minuti, si giri sul 3-3 senza alcuna occasione di break da ambo le parti.

La svolta avviene nel settimo game: Robertina è brava ad annullare tre break point (di cui due consecutivi sul 15-40) ma è costretta a cedere il passo alla quarta palla a disposizione della ceca. Diritto lungo della tarantina e break Pliskova.

L’azzurra non riesce più a recuperare e la ceca non concede alcuna chance.

Un gran servizio di quest’ultima pone la parola fine al parziale.

E’ 6-4 Pliskova in 37 minuti di gioco.

Secondo set: non cambia il copione.

La Pliskova sembra inattaccabile al servizio mentre Roberta si accende a sprazzi.

Un blackout della tennista italiana costa subito caro; ne approfitta la ceca che opera il break a zero nel terzo gioco.

La Vinci prova a variare i colpi, a cambiare tattica e a non dare punti di riferimento all’avversaria ma gli scambi prolungati sono spesso vinti dalla Pliskova mentre la tennista pugliese commette troppi gratuiti per tentare la rimonta. Una risposta lunga su servizio potente della Pliskova sancisce il 4-2 per la ceca dopo 19 minuti di gioco.

L’occasione di rientro per Roberta c’è ed avviene nell’ottavo gioco; al termine di un game combattuttissimo, la Pliskova riesce ad annullare una palla break e a tenere il servizio, seppur con sofferenza.

L’azzurra non ha nè la forza nè l’abilità per rientrare nuovamente e deve così cedere le armi. Un ottimo serve and volley dell’avversaria le permette di chiudere la contesa al primo match point a disposizione.

E’ 6-4 Pliskova in 36 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Biel Roberta Vinci [4] Roberta Vinci [4] 4 4 Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 6 6 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 K. Pliskova 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-2 → 1-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 ace 3-5 → 4-5 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Pliskova 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Vinci 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

R. Vinci – K. Pliskova

01:13:28

6 Aces 10

2 Double Faults 4

58% 1st Serve % 64%

24/36 (67%) 1st Serve Points Won 33/43 (77%)

16/26 (62%) 2nd Serve Points Won 13/24 (54%)

3/5 (60%) Break Points Saved 1/1 (100%)

10 Service Games Played 10

10/43 (23%) 1st Return Points Won 12/36 (33%)

11/24 (46%) 2nd Return Points Won 10/26 (38%)

0/1 (0%) Break Points Won 2/5 (40%)

10 Return Games Played 10

40/62 (65%) Total Service Points Won 46/67 (69%)

21/67 (31%) Total Return Points Won 22/62 (35%)

61/129 (47%) Total Points Won 68/129 (53%)

35 Ranking 58

34 Age 25

Taranto, Italy Birthplace Louny, Czech Republic

Taranto, Italy Residence Prague, Czech Republic

5′ 4″ (1.63 m) Height 6′ (1.84 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 161 lbs. (73 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

Pro (1999) Turned Pro Pro (2009)

6/8 Year to Date Win/Loss 8/7

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 1

$11,543,296 Career Prize Money $1,353,671

Davide Sala