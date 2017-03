Roger Federer sceglie Roma e Shanghai tra i migliori tornei del 2016

Roger Federer ha votato per il 2016 come migliori tornei Masters 1000 Roma e Shanghai,

Lo hanno annunciato tramite un tweet gli organizzatori del torneo Masters 1000 cinese che si disputa nel mese di ottobre.

Per l’ex n.1 del mondo quindi questi due tornei offrono una qualità di servizi per i giocatori migliore degli altri principali eventi in circolazione.