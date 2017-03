Combined Miami: I risultati con il live dettagliato dei quarti di finale. Bene Rafael Nadal. Venus Williams elimina la n.1 del mondo Kerber. Johanna Konta elimina Simona Halep (Video)

Venus Williams ha sconfitto la numero 1 al mondo Angelique Kerber per 7-5 6-3 e alla sua sesta semifinale sul cemento di Key Biscayne, a 16 anni di distanza dalla prima del 2001, edizione in cui poi vinse anche il torneo.

Sarà Rafael Nadal l’avversario di Fabio Fognini in semifinale nel Masters 1000 di Miami. Nell’ultimo incontro in programma sullo Stadium di Key Biscayne nel serale di mercoledì il maiorchino si sbarazza con relativa facilità di Jack Sock battuto per 6-2 6-3.

Nel primo match di giornata a Miami, Simona Halep parte forte e arriva anche a due punti dal match contro Johanna Konta.

Simona però si smarrisce nel tie-break e perde al terzo set in maniera netta. La Konta quindi conquista le semifinali dove sfiderà uno tra Kerber o Venus Williams.

Combined Miami | Cemento | – Quarti di Finale

Stadium – Ora italiana: 16:45 (ora locale: 10:45 am)

1. Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [5] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



2. [3] Simona Halep vs [10] Johanna Konta (non prima ore: 19:00)



3. Fabio Fognini vs [2] Kei Nishikori (non prima ore: 21:00)



4. [1] Angelique Kerber vs [11] Venus Williams (non prima ore: 01:00)



5. [5] Rafael Nadal vs [13] Jack Sock (non prima ore: 03:00)



Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina



2. [PR] Philipp Petzschner / Alexander Peya vs Brian Baker / Daniel Nestor (non prima ore: 19:00)



3. [6] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [4] Jamie Murray / Bruno Soares



4. [3] Bob Bryan / Mike Bryan vs Marin Cilic / Nikola Mektic