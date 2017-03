Masters 1000 Miami: Milos Raonic dà forfait

Milos Raonic si è ritirato questo pomeriggio nel terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami.

Il canadese non è proprio sceso in campo contro l’americano Jared Donaldson per colpa di un problema muscolare al bicipite femorale.

L’americano quindi conquista per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo Masters 1000.