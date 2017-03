Davis Cup e Fed Cup: In arrivo le Final Four a campo neutro. Torino si candida

Il prossimo 4 agosto il Board dell’ITF deciderà i cambiamenti per l’edizione 2018 di Davis Cup e Fed Cup.

Il quotidiano Tuttosport ha rivelato un importante cambiamento che ci sarà già dal prossimo anno.

Al via il format ‘Final Four’, che sarà testato, come scrive il giornale torinese, dal 2018 per tre anni: semifinali e finali di Davis e Fed Cup in un’unica città che potrebbe essere anche italiana.

La città di Torino, infatti, supportata da FIT e CONI, ha deciso di candidarsi per ospitare gli atti conclusivi delle due competizioni a squadre più importanti al mondo. Mercoledì c’è già stato un sopralluogo nel Pala Alpitour, adiacente al Circolo della Stampa-Sporting dove ci sarebbe posto invece per allenamenti e hospitality.