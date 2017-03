Roberta Vinci: “Il tennis è tutta la mia vita. Non so se sarà l’ultimo anno, il penultimo, l’ultimo mese… non ho idea, quindi io continuo”

Roberta Vinci ha parlato in conferenza stampa del suo problema al tendine.

“Cerco di tamponare un po’ la situazione con terapie e infiltrazioni. È difficile anche allenarsi tanto e bene perché comunque devi stare bene fisicamente e riuscire a trovare il giusto equilibrio tra allenamento e riposo e certe volte vado in campo e mi dico “ma non sai muoverti!”.

È difficile tutto questo, però nonostante questo ho sempre cercato di gestirmi bene e sono venuta qui già da qualche giorno ed ho cercato sempre di andarci piano, non allenandomi mattina e pomeriggio, poi giorno dopo giorno aumentavo un po’ il ritmo per avere situazioni simili alla partita”.

“Il tennis è tutta la mia vita. Soprattutto in questo momento dove tutte tirano forte ed io col back non riesco a gestire e mi vengono dei cattivi pensieri.

Però nonostante questo io ci voglio provare. Non so se sarà l’ultimo anno, il penultimo, l’ultimo mese… non ho idea, quindi io continuo, continuo cercando di vincere più partite possibili”.