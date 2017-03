Camila Giorgi recupera dal problema alla schiena e dirama il calendario fino a Wimbledon. Non c’è Roma

Apprendiamo dal sito ufficiale di Camila Giorgi la programmazione della tennista di Macerata fino al prossimo torneo di Wimbledon.

Non è presente il torneo di Roma, dove l’azzurra con l’attuale classifica potrebbe giocare solo le qualificazioni, così come a Madrid ma un buon risultato ad Indian Wells potrebbe cambiare la situazione.

Buone notizie arrivano dal piano fisico: “Voglio ringraziare tutti coloro che mi seguono da sempre e in ogni occasione hanno dimostrato di essermi vicini.

Ne approfitto per dirvi che in queste settimane mi sono allenata, ho recuperato dal fastidio alla schiena e sono pronta a tornare in campo. Non vedo l’ora.”

Un saluto affettuoso ai miei fans e grazie grazie GRAZIE per il supporto che mi dimostrate sempre! – dichiara la n.2 d’Italia.

La programmazione di Camila

Indian Wells

Miami

Biel

Stuttgart

Prague

Madrid

Roland Garros

Hertogenbosch

Birmingham

Eastbourne

Wimbledon