Ana Ivanovic anche dopo il ritiro dal tennis firma un nuovo contratto di sponsorizzazione

Ana Ivanovic, ritiratasi dal tennis giocato lo scorso dicembre dopo aver ricoperto in carriera la prima posizione della classifica mondiale, questa settimana ha firmato un contratto di sponsorizzazione con l’agenzia Octagon, la quale cura gli interessi di figure del calibro di Karolina Pliskova, Martina Hingis e Michael Chang.

“Rappresentare Ana Ivanovic e tutto quello che lei simboleggia all’interno del mondo del tennis è molto importante per noi. Lei è è una campionessa e, con la sua esperienza e conoscenza, ci aiuterà a crescere ancora di più”, si legge in un comunicato ufficiale diramato dall’azienda.

Anche la serba, che ha manifestato la propria volontà di mantenersi legata all’universo tennistico (sebbene non abbia ancora specificato concretamente in quale maniera), è apparsa felice per il raggiungimento del nuovo accordo di collaborazione: “E’ un piacere unirmi ad Octagon. E’ una delle migliori agenzie sul mercato e questa nuova fase che ho di fronte mi entusiasma molto”, ha concluso

Edoardo Gamacchio