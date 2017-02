ITF Junior: doppietta per Melania Delai e Lorenzo Musetti. Lorenzo Rottoli vince in doppio

Continuano ad arrivare buone notizie dal tennis giovanile italiano. Melania Delai ha vinto per la seconda settimana consecutiva sia singolare che doppio nel G5 di Alessandria, in Egitto. In singolare Melania ha dominato, lasciando solo otto giochi in tutto il torneo e nel doppio è arrivata alla vittoria finale giocando ancora in coppia, come la settimana precedente, con la belga Sophie Gerits. Nello stesso torneo non riesce invece la doppietta a Gianmarco Ferrari, vincitore la scorsa settimana, che invece si è dovuto arrendere in finale allo spagnolo Cisneros. Nel doppio la coppia Ferrari-Cugini si è fermata in semifinale.

Dominio italiano anche in Kenya, nel torneo G4, con finalisti azzurri sia nel singolare che nel doppio. In singolare Lorenzo Musetti ha superato in una finale tutta italiana Filippo Moroni. Nel doppio Lorenzo Musetti e Lorenzo Rottoli hanno vinto il torneo superando in finale l’altra coppia italiana formata da Filippo Moroni e Giovanni Peruffo. Semifinale in singolare per Giacomo Dambrosi e quarti di finale per Giovanni Peruffo.

In Germania, in un torneo G4, quarti di finale nel singolare femminile per Benedetta Ivaldi, ottavi di finale per Elena Visentin. Brava a superare le qualificazioni Aurora Zantedeschi. In campo maschile ottavi di finale per Guido Marson, Nicolò Zampoli, Gianmarco Ortenzi e Nicola Cecere.

Questa settimana si disputeranno le fasi finali della Winter Cup, competizione a squadre riservata agli under 14 e under 16. Le nostre ragazze under 14, Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Eleonora Alvisi, guidate dal capitano Antonio Rubino si giocheranno il titolo continentale in Repubblica Ceca.

I ragazzi under 14, Luca Nardi, Giorgio Tabacco e Alessio Tramontin, capitanati da Massimo Valeri saranno tra i favoriti in Russia per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Infine per le ragazze under 16, Federica Rossi, Martina Biagianti e Federica Sacco, capitanate da Giovanni Paolisso, il compito sarà molto arduo in Francia, ma proveranno ugualmente a ben figurare.

Paolo Angella