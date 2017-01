Da Melbourne: Parlano Roger Federer e Andy Murray. Dichiara Roger “Ho giocato un tennis propositivo e aggressivo facilitato anche dal fatto che ora conosco le condizioni del campo e dei rimbalzi”

Queste le dichiarazioni di Roger Federer e Andy Murray. Il primo ha conquistato i quarti a Melbourne, il secondo invece è uscito sconfitto negli ottavi di finale.

Roger Federer : “Non mi aspettavo giocasse così bene all’inizio, poi ho riordinato le idee e ho cominciato a giocare meglio. Pensavo che ci sarebbero state delle buone opportunità di andare al quinto set perché sentivo che entrambi avremmo giocato bene per due set ciascuno. La domanda era quanto tempo avrei retto fisicamente. Sono rimasto contento, non ho avuto problemi dal punto di vista fisico e ne sono felice.

Sto giocando sempre meglio. Se avessi dato a Kei tante opportunità, le avrebbe sfruttate. Ho servito alla grande, è stata questa la chiave. Nel quinto set mi sono sentito benissimo, anche alla fine del quarto mi dicevo ‘va bene andiamo al quinto, non c’è problema’. Ho giocato un tennis propositivo e aggressivo facilitato anche dal fatto che ora conosco le condizioni del campo e dei rimbalzi. Quindi devo concentrarmi solo sulla tattica e sull’avversario.

Le sconfitte di Andy e Novak sono state una grande sorpresa, non avrei mai pensato che Mischa Zverev e Denis Istomin gli avrebbero battuti. È positivo per il tennis avere tanti ragazzi che credano di più ora in se stessi contro i top players. Zverev probabilmente non si è mai sentito così bene in campo, sarà una partita complicata da affrontare.”

Andy Murray : “E’ stata una partita durissima perchè lui ha giocato alcune volèe usando grandi riflessi specialmente quando la partita è entrata nel clou. Non c’è stato niente da fare, ha servito bene quando ne aveva bisogno, soprattutto quando era sotto nel punteggio. Ha meritato di vincere perché ha giocato alla grande nei momenti importanti. Negli ultimi due set ero quasi sempre sotto, ma nei primi due ho avuto le mie chance. Ero un break avanti in entrambi. Non sono stato capace di sfruttare le mie opportunità. Sono deluso, volevo proseguire il torneo ma succede.

Ho avuto sconfitte dure nella mia carriera in passato e mi sono ripreso. Questa è dura ma sono sicuro che tornerò.

È presto per parlarne della Davis, non lo so. Parlerò prima con la mia famiglia, non li ho visti molto ultimamente. La Davis Cup sarebbe il prossimo appuntamento, ma non so se andare a casa o stare qui.