Australian Open 2017 Day3: l’eroe italiano, la numero 1 che soffre e il rovescio svizzero che sale di livello

L’eroe dei due mondi: è tutta italiana la copertina di questa terza giornata degli Australian Open. Andreas Seppi torna sul luogo del suo più bel misfatto e ci regala la sorpresa del giorno. Rispedito al mittente il “cattivo” Nick Kyrgios, recuperato dopo i primi due set di adattamento, cui ha annullato un match point e a cui ha ricordato le sue generalità (se ce ne fosse di bisogno), dopo che l’australiano nel pre match provocando come sempre aveva detto di aver visto l’altoatesino giocare poche volte (ndr.ci aveva già giocato due volte a livello Slam, nel 2014 a New York e proprio in Australia nel 2015). Bagno di umiltà per il canguro, anche se va detto che nel post match ha fatto sonori complimenti all’italiano, e soprattutto iniezione di fiducia di quelle importanti per Andreas. E adesso sognare la seconda settimana non è utopia: il belga Darcis al terzo turno non può fare paura…

Numeri 1 altalenanti: ancora tanta fatica per la numero 1 WTA Angelique Kerber, che perde un altro per strada contro la connazionale Witthoeft. Dove può fare arrivare questa Kerber se continua con questo livello appena sufficiente? Diverso il responso del secondo turno per il britannico Murray: il numero 1 ATP innalza il suo livello di tennis dopo un primo turno balbettante, spazzando via in tre set veloci veloci il talentino russo Rublev. Per il successo finale c’è soprattutto lui?

La Svizzera che avanza: dopo un primo turno in cui aveva impressionato Roger Federer e Stan Wawrinka lasciava perplessi, in questo secondo turno i destini dei due rossocrociati si sono capovolti. Wawrinka ha giocato un secondo turno solido contro l’americano Steve Johnson mentre Federer, l’uomo dei record, ha sofferto più del dovuto contro il baby Rubin. Molto ci dirà il terzo turno: contro Berdych, Roger dovrà tirare fuori le unghie altrimenti Berdych, da sempre apostrofato come perdente di successo, stavolta potrebbe batterlo. Più agevole, sulla carta, il compito di Stan contro Troicki.

Le mine vaganti: Jack Sock continua a mostrare la sua solidità regolando Khachanov e proverà al terzo turno a fare le scarpe al francese Tsonga mentre Nishikori si riprende dopo un primo turno thrilling e supera senza affanni Chardy. Nel femminile continua la marcia spedita della russa Kuznetsova, ancora in versione rullo compressore lasciando le briciole all’avversaria di turno. Per le fasi salienti bisognerà fare i conti anche con lei.

La delusione di giornata: per i colori italiani il cuore piange con Paolo Lorenzi, autentico leone ma sconfitto (nuovamente) dal serbo Troicki. Non si può rimproverare nulla a Paolino: ancora una volta ha lottato su ogni singolo punto e per poco stavolta non la portava a casa. Delude invece tantissimo il croato Marin Cilic, sconfitto in 4 dal sempre più lanciato britannico Evans: scarso il feeling di Marin con Melbourne, ma queste partite un campione Slam che vuole tornare lassù in alto deve necessariamente vincerle.

Alessandro Orecchio