Australian Open: Esordio sfortunato per Luca Vanni. L’azzurro si ritira contro Tomas Berdych dopo 40 minuti

Luca Vanni si è ritirato al primo turno degli Australian Open 2017 (A$50.000.000, hard).



L’azzurro ha alzato bandiera bianca dopo aver perso per 6-1 il primo set contro il ceco Tomas Berdych, 31 anni, Nr. 10 Atp.

Peccato! L’ingresso nel main draw aveva illuso Luca di poter godere di qualche momento di gloria in terra australiana. Il sorteggio sfortunato e il dolore odierno hanno trasformato il sogno in incubo, costringendo l’aretino a un’apparizione fugace. Rimane però positivo il bilancio di questa campagna oceanica, con le qualificazioni passate bene, i punti incamerati per un buon ranking e un ottimo assegno in tasca.

Primo set: inizia bene l’azzurro, senza timori reverenziali e a tutto braccio.

Purtroppo per lui, la maggior qualità avversaria non tarda a manifestarsi, così come un fastidioso dolore all’inguine.

Berdych e’ bravo a sfruttare le occasioni che Lucone concede ed è così che il primo set si conclude con un severo 6-1; severo perché non rispecchia bene ciò che si è visto in campo. I due break cechi sono stati conquistati in due giochi in cui Vanni ha avuto almeno una palla game; in mezzo c’è un gioco, il quinto, in cui il tennista italiano non aveva capitalizzato al meglio una palla break.

Il 6-1 per Berdych in 33 minuti rimane quindi il riassunto del parziale nonché del match.

Vanni, infatti, decide di ritirarsi subito dopo, nel corso del primo gioco, per problemi all’inguine che non gli permettono di giocarsela al meglio.

La partita punto per punto



GS Australian Open T. Berdych [10] T. Berdych [10] 30 6 0 L. Vanni • L. Vanni 0 1 0 Vincitore: T. Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Vanni 0-15 0-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Davide Sala