La disavventura di Dudi Sela a Canberra “Sono tre giorni che indosso la stessa biancheria intima”

Una storia che suona familiare, non essendo stata certo questa la prima volta in cui qualcosa di simile sia accaduto. Dudi Sela si trovava a viaggiare da Chennai (dove la scorsa settimana ha centrato le semifinali) verso Canberra, pronto a disputare un Challenger nella capitale australiana ed ultimare così la preparazione al primo Grande Slam dell’anno.

Per l’israeliano, ad ogni modo, il problema più ostico non si è rivelato essere il copioso jet-lag: ben peggiore, infatti, al contrario, è stata l’assenza del suo team -i cui membri non sono riusciti ad arrivare in tempo per l’inizio del torneo. Sela, alla fine, è persino dovuto scendere in campo indossando un completino di un amico. “Sono tre giorni che indosso la stessa biancheria intima”, ha confessato a The Sydney Morning Herald.

Nonostante gli alquanto singolari incovenienti, comunque, Sela è attualmente in semifinale nel torneo australiano.

Edoardo Gamacchio