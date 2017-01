Il direttore della Hopman Cup “chiama” Roger Federer

Il direttore della Hopman Cup, ha espresso il desiderio che Roger Federer delizi il pubblico di Perth anche nel 2018.

Paul Kilderry ha dichiarato: “E’ stato un grande risultato per noi portare Roger Federer qui. Il suo comportamento ed il modo in cui ha giocato è stato straordinario, non ci sorprende che ha lasciato una grande ricordo.

Mi piacerebbe che tornasse senza alcun dubbio, ma non abbiamo ancora parlato, vedremo nei prossimi mesi”.