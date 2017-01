ATP Chennai: Successo di Roberto Bautista Agut (Video)

Roberto Bautista Agut ha vinto questa mattina il torneo ATP 250 di Chennai.

Lo spagnolo si è imposto in finale per 63 64 sul giovane russo Daniil Medvedev, 20enne moscovita, numero 99 Atp, alla prima finale in carriera nel circuito maggiore.

Da segnalare che il russo ha anche richiesto il medical time out per un problema all’adduttore della gamba destra al cambio campo sul 3-2 in suo favore, ma senza break, nel secondo set.

Per lo spagnolo è il quinto titolo ATP conquistato in carriera.

ATP Chennai 250 | Cemento | $447.480 – Finali

Stadium Court – Ora italiana: 12:35 (ora locale: 5:05 pm)

1. Daniil Medvedev vs [2] Roberto Bautista Agut



ATP Chennai Daniil Medvedev Daniil Medvedev 3 4 Roberto Bautista Agut [2] Roberto Bautista Agut [2] 6 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Medvedev 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

8 Aces 44 Double Faults 167% 1st Serve % 78%30/42 (71%) 1st Serve Points Won 32/38 (84%)9/21 (43%) 2nd Serve Points Won 9/11 (82%)2/4 (50%) Break Points Saved 0/0 (0%)9 Service Games Played 106/38 (16%) 1st Return Points Won 12/42 (29%)2/11 (18%) 2nd Return Points Won 12/21 (57%)0/0 (0%) Break Points Won 2/4 (50%)10 Return Games Played 939/63 (62%) Total Service Points Won 41/49 (84%)8/49 (16%) Total Return Points Won 24/63 (38%)47/112 (42%) Total Points Won 65/112 (58%)

99 Ranking 14

20 Age 28

Moscow, Russia Birthplace Castellón de la Plana, Spain

Antibes, France Residence Castellón de la Plana, Spain

6’6″ (198 cm) Height 6’0″ (182 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 168 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2014 Turned Pro 2005

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 4

$189,377 Career Prize Money $5,635,995

