Samantha Stosur molto motivata per la prossima stagione

Samantha Stosur pare piuttosto motivata in vista del 2017 che oramai è alle porte e, soprattutto, sembra determinata voler tornare al livello che le competono. A 32 anni, l’australiana ha deciso di affidarsi alla guida tecnica di Josh Eagle che, dal canto suo, nutre cieca fiducia nella propria allieva. “Samantha sa lavorare duro e la vedo molto motivata. Si sta comportando da persona davvero organizzata, dentro e fuori dal campo”, ha dichiarato l’allenatore ai microfoni di Fox Sports Australia.

Anche la Stosur ha espresso soddisfazione per quanto scaturito finora dal sodalizio ed ha fatto per l’appunto presente di essere fortemente desiderosa di iniziare la stagione, che si aprirà per lei al torneo di Brisbane. “Dovrò apportare alcune modifiche per adattarmi ai nuovi tempi e mi sto divertendo molto adesso, grazie ai consigli ed alla maniera di lavorare di Josh. Sono venuta a Brisbane perché non ho vinto molte partite qui e voglio quindi riscattarmi”, ha dichiarato l’esplosiva Sam.

Edoardo Gamacchio