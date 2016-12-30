Challenger Bangkok: Tabellone di Quali. Michon n.1 del seeding
Non ci sono giocatori italiani nel tabellone di qualificazione del torneo challenger di Bangkok.
Challenger Bangkok | Cemento | $50.000
(1) Michon, Axel vs Kwon, Soon Woo
Nguyen, Daniel vs Karimov, Jurabek
Kim, Cheong-Eui vs Sun, Fajing
Lee, Kuan-Yi vs (5) Li, Zhe
(2) Doumbia, Sadio vs Ismailov, Temur
(WC) Sirijatiyaporn, Werapath vs Glasspool, Lloyd
Isarow, Pruchya vs Navasirisomboon, Jirat
(WC) Srirat, Tanakorn vs (6) Gerasimov, Egor
(3) Chen, Ti vs Hong, Seong-chan
Zopp, Jurgen vs (WC) Phunsawat, Chanon
(WC) Kumthonkittikul, Worarin vs (WC) Tanasugarn, Chaleechan
(WC) Kunsuwan, Natthasith vs (8) Olivetti, Albano
(4) Gigounon, Germain vs Haenle, Pirmin
Moeller, Marvin vs Altmaier, Daniel
Langer, Nils vs Ilkel, Cem
Elgin, Mikhail vs (7) Krawietz, Kevin
TAG: Challenger Bangkok, Challenger Bangkok 2017
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