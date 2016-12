Challenger Bangkok: Tabellone di Quali. Michon n.1 del seeding

Non ci sono giocatori italiani nel tabellone di qualificazione del torneo challenger di Bangkok.

Challenger Bangkok | Cemento | $50.000

(1) Michon, Axel vs Kwon, Soon Woo

Nguyen, Daniel vs Karimov, Jurabek

Kim, Cheong-Eui vs Sun, Fajing

Lee, Kuan-Yi vs (5) Li, Zhe

(2) Doumbia, Sadio vs Ismailov, Temur

(WC) Sirijatiyaporn, Werapath vs Glasspool, Lloyd

Isarow, Pruchya vs Navasirisomboon, Jirat

(WC) Srirat, Tanakorn vs (6) Gerasimov, Egor

(3) Chen, Ti vs Hong, Seong-chan

Zopp, Jurgen vs (WC) Phunsawat, Chanon

(WC) Kumthonkittikul, Worarin vs (WC) Tanasugarn, Chaleechan

(WC) Kunsuwan, Natthasith vs (8) Olivetti, Albano

(4) Gigounon, Germain vs Haenle, Pirmin

Moeller, Marvin vs Altmaier, Daniel

Langer, Nils vs Ilkel, Cem

Elgin, Mikhail vs (7) Krawietz, Kevin