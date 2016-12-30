Qualificazioni Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bangkok: Tabellone di Quali. Michon n.1 del seeding

30/12/2016 17:02 1 commento
Egor Gerasimov nella foto - Foto Antonio Milesi
Egor Gerasimov nella foto - Foto Antonio Milesi

Non ci sono giocatori italiani nel tabellone di qualificazione del torneo challenger di Bangkok.

THA Challenger Bangkok | Cemento | $50.000
(1) Michon, Axel FRA vs Kwon, Soon Woo KOR
Nguyen, Daniel USA vs Karimov, Jurabek UZB
Kim, Cheong-Eui KOR vs Sun, Fajing CHN
Lee, Kuan-Yi TPE vs (5) Li, Zhe CHN

(2) Doumbia, Sadio FRA vs Ismailov, Temur UZB
(WC) Sirijatiyaporn, Werapath THA vs Glasspool, Lloyd GBR
Isarow, Pruchya THA vs Navasirisomboon, Jirat THA
(WC) Srirat, Tanakorn THA vs (6) Gerasimov, Egor BLR

(3) Chen, Ti TPE vs Hong, Seong-chan KOR
Zopp, Jurgen EST vs (WC) Phunsawat, Chanon THA
(WC) Kumthonkittikul, Worarin THA vs (WC) Tanasugarn, Chaleechan THA
(WC) Kunsuwan, Natthasith THA vs (8) Olivetti, Albano FRA

(4) Gigounon, Germain BEL vs Haenle, Pirmin GER
Moeller, Marvin GER vs Altmaier, Daniel GER
Langer, Nils GER vs Ilkel, Cem TUR
Elgin, Mikhail RUS vs (7) Krawietz, Kevin GER

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1 commento

Alex81 30-12-2016 18:17

LI
GERASIMOV
ZOPP
KRAWIETZ

 1
Replica | Quota |

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