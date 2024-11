Billie Jean King Cup: Italia vs Polonia 1-0. Bronzetti porta l’Italia in vantaggio: Linette battuta in due set

Lucia Bronzetti ha conquistato il primo punto per l’Italia nella Billie Jean King Cup, superando la polacca Magda Linette con il punteggio di 6-4 7-6(3), regalando all’Italia il vantaggio per 1 a 0 sulla Polonia.

Lucia Bronzetti, era al suo esordio assoluto in Billie Jean King Cup.

Nel primo set, l’azzurra ha mostrato un tennis aggressivo ed efficace, ottenendo il break decisivo nel settimo gioco e chiudendo 6-4 dopo 42 minuti. Bronzetti ha dominato gli scambi lunghi, vincendo quasi tutti i punti oltre i 9 colpi, e ha servito con ottima percentuale (71% di punti con la prima).

Il secondo set è stato più combattuto, con Linette che ha alzato il livello del suo gioco recuperando due break di svantaggio ed impattando dall’1 a 4 al 4 pari.

L’azzurra, però, non si è disunita nei momenti cruciali e ha portato il set al tie-break. Qui Bronzetti ha dato il meglio di sé, dominando con colpi precisi e profondi fino al 7-3 conclusivo, chiuso con una battuta vincente che ha fatto felice il pubblico italiano.

Una prestazione maiuscola dell’azzurra, che ha saputo gestire la pressione nei momenti decisivi contro la numero 38 del mondo, confermando l’ottimo stato di forma della squadra italiana nella competizione.

ITF Billie Jean King Cup 2024 M. Linette M. Linette 4 6 L. Bronzetti L. Bronzetti 6 7 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Linette 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Linette 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 M. Linette 15-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Linette 40-A 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 2-3 → 3-3 M. Linette 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico