ATP Finals 2024: in palio l’assegno più ricco di sempre in un torneo ufficiale

Cifre da capogiro. Jannik Sinner battendo in finale Carlos Alcaraz all’esibizione di Riyadh si è portato a casa l’incredibile prize money di 6 milioni di dollari, il più ricco mai assegnato per un evento tennistico. Ma non è finita qua. Il n.1 del mondo infatti tra poche settimane sarà in gara alle ATP Finals di Torino, e anche il vincitore della quarta edizione del “Masters” in Italia potrà staccare un assegno ricchissimo, potenzialmente il più cospicuo in un torneo ufficiale della stagione agonistica. Infatti è stato comunicato il prize money del massimo evento ATP e se il vincitore delle Finals riuscirà a fare percorso netto, vincendo i suoi tre match di Round Robin, riceverà un assegno di 4.881.100 dollari, leggermente ritoccato al rialzo rispetto ai 4.801.500 dell’edizione 2023 (che però restò tale, visto che Djokovic, vincitore dell’evento, perse da Sinner l’incontro nel girone). È il premio in denaro più ricco dell’anno, visto che US Open lo scorso settembre ha assegnato a Sinner e Sabalenka (i due campioni) 3.600.000 dollari. Wimbledon ha pagato poco meno di 3,5 milioni di dollari a Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova, Roland Garros ha assegnato ad Alcaraz e Iga Swiatek 2,6 milioni di dollari ciascuno, mentre Sinner e Sabalenka hanno guadagnato 2,1 milioni di dollari per le loro vittorie all’Australian Open dello scorso gennaio.

Gli otto giocatori in campo alle ATP Finals di quest’anno a Torino riceveranno ciascuno una quota di partecipazione di 331.000 dollari se gareggeranno in tutte e tre le partite del round robin, mentre i due alternate riceveranno 155.000 dollari. Per ogni match vinto nei gironi saranno assegnati 396.500 dollari; il finalista guadagnerà 1.123.400 $, mentre l’assegno per il vincitore è di 2.237.200 dollari. Tuttavia, se facciamo la somma delle varie componenti ecco come si arriva al super-assegno: quota di partecipazione (331.000), tre vittorie nel girone (1.189.500), semifinale (1.123.400), e la finale ($ 2.237.200). La somma è 4.881.100 dollari.

Prize Money complessivo, ATP Finals 2024

Alternate – $ 155.000

Quota di partecipazione con tre match giocati nel girone – $ 331.000

Vittoria di un incontro di round-robin – $ 396.500

Vittoria in semifinale – $ 1.123.400

Vittoria in finale – $ 2.237.200

Marco Mazzoni